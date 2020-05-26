Власти могут потратить 30 миллиардов рублей на дальневосточную авиакомпанию

Власти могут потратить 30 миллиардов рублей на дальневосточную авиакомпаниюНа поддержку всей отрасли во время эпидемии выделено лишь 23 миллиарда рублей
В общенациональный план восстановления экономики внесен проект по созданию дальневосточной авиакомпании. На него предполагается потратить 30 млрд руб. План был подготовлен Минэкономразвития еще в середине мая. «Ведомости» ознакомились с документом. Цифра в 30 млрд руб. сохраняет актуальность, говорит профильный федеральный чиновник. Проект на такую сумму обсуждается в правительстве, говорят еще один федеральный чиновник и близкий к Минтрансу человек.
30 млрд руб. – это огромные бюджетные траты для гражданской авиации. Для сравнения, на субсидирование перевозок федеральный бюджет ежегодно тратит около 9 млрд руб. А для покрытия потерь из-за эпидемии коронавируса всем авиакомпаниям на полгода выделено 23,4 млрд руб.
Собеседники «Ведомостей» не уточняют, на что именно могут быть потрачены 30 млрд руб. Цифры обсуждаются и меняются в ходе работы над проектом, ведь бюджетные вложения будут напрямую зависеть от поставленных перед дальневосточной авиакомпаний задач, говорит человек, близкий к Минтрансу.
Внести предложения по созданию авиакомпании для перевозки пассажиров на Дальнем Востоке отечественными самолетами поручил президент России Владимир Путин еще 14 января. Крупнейшая дальневосточная авиакомпания – «Аврора» стала по заданию правительства разрабатывать концепцию проекта. «Аврора» на 51% принадлежит «Аэрофлоту», на 49% – правительству Сахалинской области, в 2019 г. перевезла 1,7 млн пассажиров. В ее парке только иностранные самолеты – 10 среднемагистральных Airbus 319 и 13 турбовинтовых Bombardier разных моделей.
Министр промышленности Денис Мантуров говорил, что для такого перевозчика могут быть поставлены 20 SSJ100. Даже сейчас в общенациональном плане этот пункт в разделе поддержки авиапрома, при этом ответственным исполнителем значится Минтранс. Обсуждался в том числе и вариант создать перевозчика на базе самой «Авроры».
Но «Аэрофлот» не планирует брать в «Аврору» дополнительные SSJ100 и готов только отдать ей часть собственных российских лайнеров. Кроме того, менеджмент компании был не прочь обменять контрольный пакет «Авроры» на принадлежащие «Ростеху» 3,5% акций самого национального перевозчика. Такой пакет «Аэрофлота» стоит на Московской бирже 2,9 млрд руб. В «Ростех» входит производитель SSJ100 – «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). Но «Ростех» готов был забрать «Аврору» только за символическую плату, рассказали два человека, близких к ОАК. До серьезных переговоров дело не дошло.
Поэтому проект зашел в тупик и в марте о нем фактически забыли, говорят человек, близкий к ОАК, и человек, близкий к Минтрансу. Тем более по перевозкам всерьез ударила эпидемия и транспортной отрасли стало не до него, «Аврора» работу над концепцией перевозчика остановила. ОАК же вместе с «Ростехом» придумали гораздо более масштабный проект – по поставке авиакомпании Red Wings до 60 SSJ100. Эта идея 13 мая была одобрена на совещании у Путина.
Но в открытой части того же совещания Путин напомнил присутствующим о дальневосточной аваикомпании и попросил доложить, как выполняется его поручение. В закрытой части совещания к теме не возвращались, уверяет человек, близкий к участнику совещания. Но проект тем не менее обрел новую жизнь.
Сейчас обсуждаются сразу несколько вариантов, говорят человек, близкий к Минтрансу, и федеральный чиновник. Приоритетный – снова использовать «Аврору». При этом она может полностью перейти в региональную собственность, возможно, акционерами станут несколько дальневосточных регионов. Есть и вариант с использованием для поручения президента нескольких региональных авиакомпаний. «Аэрофлот» уже предложил Сахалинской области выкупить его долю в «Авроре», сообщает «Авиатранспортное обозрение» со ссылкой на письмо губернатора Сахалина Валерия Лимаренко. Человек, близкий к группе «Аэрофлот», подтвердил «Ведомостям», что такое предложение региону было сделано.
Представители курирующего транспорт первого вице-премьера Андрея Белоусова, Минтранса и «Аэрофлота» от комментариев отказались. В Минфин предложение о таком проекте не поступало, говорит представитель министерства. «Ростех» не рассматривал и не рассматривает покупку «Авроры», сказал представитель госкорпорации.