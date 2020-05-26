Власти могут потратить 30 миллиардов рублей на дальневосточную авиакомпанию

Поэтому проект зашел в тупик и в марте о нем фактически забыли, говорят человек, близкий к ОАК, и человек, близкий к Минтрансу. Тем более по перевозкам всерьез ударила эпидемия и транспортной отрасли стало не до него, «Аврора» работу над концепцией перевозчика остановила. ОАК же вместе с «Ростехом» придумали гораздо более масштабный проект – по поставке авиакомпании Red Wings до 60 SSJ100. Эта идея 13 мая была одобрена на совещании у Путина.