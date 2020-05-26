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Власти могут потратить 30 миллиардов рублей на дальневосточную авиакомпанию

На поддержку всей отрасли во время эпидемии выделено лишь 23 миллиарда рублей
Александр Воробьев Елизавета Базанова
Юрий Смитюк / ТАСС

В общенациональный план восстановления экономики внесен проект по созданию дальневосточной авиакомпании. На него предполагается потратить 30 млрд руб. План был подготовлен Минэкономразвития еще в середине мая. «Ведомости» ознакомились с документом. Цифра в 30 млрд руб. сохраняет актуальность, говорит профильный федеральный чиновник. Проект на такую сумму обсуждается в правительстве, говорят еще один федеральный чиновник и близкий к Минтрансу человек.

30 млрд руб. – это огромные бюджетные траты для гражданской авиации. Для сравнения, на субсидирование перевозок федеральный бюджет ежегодно тратит около 9 млрд руб. А для покрытия потерь из-за эпидемии коронавируса всем авиакомпаниям на полгода выделено 23,4 млрд руб.

Собеседники «Ведомостей» не уточняют, на что именно могут быть потрачены 30 млрд руб. Цифры обсуждаются и меняются в ходе работы над проектом, ведь бюджетные вложения будут напрямую зависеть от поставленных перед дальневосточной авиакомпаний задач, говорит человек, близкий к Минтрансу.

«Аэрофлот» и «Ростех» могут поссориться из-за поручения Путина

Никто из них не хочет владеть авиакомпанией «Аврора» для развития перевозок на Дальнем Востоке

Внести предложения по созданию авиакомпании для перевозки пассажиров на Дальнем Востоке отечественными самолетами поручил президент России Владимир Путин еще 14 января. Крупнейшая дальневосточная авиакомпания – «Аврора» стала по заданию правительства разрабатывать концепцию проекта. «Аврора» на 51% принадлежит «Аэрофлоту», на 49% – правительству Сахалинской области, в 2019 г. перевезла 1,7 млн пассажиров. В ее парке только иностранные самолеты – 10 среднемагистральных Airbus 319 и 13 турбовинтовых Bombardier разных моделей.

Министр промышленности Денис Мантуров говорил, что для такого перевозчика могут быть поставлены 20 SSJ100. Даже сейчас в общенациональном плане этот пункт в разделе поддержки авиапрома, при этом ответственным исполнителем значится Минтранс. Обсуждался в том числе и вариант создать перевозчика на базе самой «Авроры».

Но «Аэрофлот» не планирует брать в «Аврору» дополнительные SSJ100 и готов только отдать ей часть собственных российских лайнеров. Кроме того, менеджмент компании был не прочь обменять контрольный пакет «Авроры» на принадлежащие «Ростеху» 3,5% акций самого национального перевозчика. Такой пакет «Аэрофлота» стоит на Московской бирже 2,9 млрд руб. В «Ростех» входит производитель SSJ100 – «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). Но «Ростех» готов был забрать «Аврору» только за символическую плату, рассказали два человека, близких к ОАК. До серьезных переговоров дело не дошло.

Поэтому проект зашел в тупик и в марте о нем фактически забыли, говорят человек, близкий к ОАК, и человек, близкий к Минтрансу. Тем более по перевозкам всерьез ударила эпидемия и транспортной отрасли стало не до него, «Аврора» работу над концепцией перевозчика остановила. ОАК же вместе с «Ростехом» придумали гораздо более масштабный проект – по поставке авиакомпании Red Wings до 60 SSJ100. Эта идея 13 мая была одобрена на совещании у Путина.

Но в открытой части того же совещания Путин напомнил присутствующим о дальневосточной аваикомпании и попросил доложить, как выполняется его поручение. В закрытой части совещания к теме не возвращались, уверяет человек, близкий к участнику совещания. Но проект тем не менее обрел новую жизнь.

Сейчас обсуждаются сразу несколько вариантов, говорят человек, близкий к Минтрансу, и федеральный чиновник. Приоритетный – снова использовать «Аврору». При этом она может полностью перейти в региональную собственность, возможно, акционерами станут несколько дальневосточных регионов. Есть и вариант с использованием для поручения президента нескольких региональных авиакомпаний. «Аэрофлот» уже предложил Сахалинской области выкупить его долю в «Авроре», сообщает «Авиатранспортное обозрение» со ссылкой на письмо губернатора Сахалина Валерия Лимаренко. Человек, близкий к группе «Аэрофлот», подтвердил «Ведомостям», что такое предложение региону было сделано.

Представители курирующего транспорт первого вице-премьера Андрея Белоусова, Минтранса и «Аэрофлота» от комментариев отказались. В Минфин предложение о таком проекте не поступало, говорит представитель министерства. «Ростех» не рассматривал и не рассматривает покупку «Авроры», сказал представитель госкорпорации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных