«Аэрофлот» и «Ростех» могут поссориться из-за поручения Путина
Президент России Владимир Путин 14 января поручил правительству внести предложения по созданию авиакомпании, которая на самолетах отечественного производства станет возить пассажиров на Дальнем Востоке. По заданию правительства концепцию развития перевозок на Дальнем Востоке разрабатывает авиакомпания «Аврора», рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и сотрудники трех авиакомпаний. «Авроре» предстоит определить будущий пассажиропоток в регионе с учетом уже летающих в округе авиакомпаний, потребность в самолетах и в бюджетных субсидиях.
«Аврора» – крупнейший перевозчик в Дальневосточном федеральном округе. В 2019 г. компания перевезла 1,7 млн человек. 51% акций «Авроры» принадлежит «Аэрофлоту», 49% – Сахалинской области. Самому «Аэрофлоту» поручено рассмотреть возможность продажи контрольного пакета «Авроры», говорят чиновник и два человека, близких к группе «Аэрофлот».
«Аэрофлот» хотел бы продать «Аврору» госкорпорации «Ростех», указывают собеседники в группе и три человека, близких к входящей в «Ростех» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Эту идею также рассматривают федеральные чиновники, утверждают все собеседники «Ведомостей». Обсуждается такой вариант: отдать «Ростеху» 51% «Авроры» в обмен на акции «Аэрофлота». Структурам «Ростеха» принадлежит около 3,5% «Аэрофлота», 16 марта на Московской бирже такой пакет стоил примерно 2,5 млрд руб.
Но «Ростех» не хочет покупать «Аврору», говорят федеральный чиновник и два человека, близких к ОАК. Конкретных переговоров с «Аэрофлотом» «Ростех» не вел, добавляют собеседники в ОАК. Госкорпорация не считает «Аврору» привлекательным активом и уверена, что авиакомпанию логично развивать самому «Аэрофлоту», объясняют они.
Конфликтность ситуации заложена в противоречивости самого поручения президента, объясняют два собеседника «Ведомостей»: возить пассажиров по Дальнему Востоку предполагается на российских самолетах. Но это будет неэффективно, так как в России не производится нужные для региона самолеты. Есть только очень большой 100-местный реактивный SSJ100. Он слишком велик для региональных рейсов и не сможет сесть на большинстве местных аэродромов. Также в России производится 19-местный L-410. На Дальнем Востоке же нужен турбовинтовой самолет вместимостью 50–60 мест на замену Ан-24 и Ан-26, которые до сих пор составляют основу региональных перевозок на Дальнем Востоке.
Сейчас в парке «Авроры» 10 магистральных Airbus 319, которые летают между крупнейшими городами Дальневосточного федерального округа и за его пределы. А региональные перевозки «Аврора» выполняет на 13 турбовинтовых самолетах разных моделей Bombardier вместимостью от 19 до 70 мест.
в 2022 г.
планируется начать поставки самолета Ил-114-300. Это турбовинтовой самолет вместимостью 64 кресла, который должен заменить Ан-24. Об этом сообщал холдинг «Ил», входящий в ОАК. Это будет модернизированная версия самолета Ил-114, несколько экземпляров которого было выпущено в 1980-е гг. Модернизация лайнера ведется с 2016 г., и начало поставок уже неоднократно переносилось
Промышленность и «Ростех» видят в поручении президента прежде всего способ увеличить сбыт SSJ100, считают собеседники в группе «Аэрофлот» и человек, близкий к Минтрансу. Министр промышленности Денис Мантуров говорил ранее, что дальневосточной авиакомпании может быть поставлено 20 SSJ100. Но «Аэрофлот» занял жесткую позицию, уверяют все собеседники: перевозки имеющимися российскими судами будут неэффективны. Сам «Аэрофлот» взял в лизинг 55 SSJ100 и ожидает до 2026 г. поставки еще 95. Если компанию заставят заниматься проектом с «Авророй», то новые лайнеры он заказывать не будет, а просто отдаст ей часть уже полученных SSJ100.
«Ростех» не намерен создавать авиакомпанию на базе «Авроры» для перевозок на Дальнем Востоке. Решений на этот счет нет, такой сценарий является нецелесообразным и не рассматривается», – категоричен представитель «Ростеха». Представители Минтранса и «Аэрофлота» на запросы не ответили.
Создавать концепцию перевозок «Аврора» будет долго, говорит федеральный чиновник: надо учесть мнения всех регионов округа, согласовать ее с федеральными министерствами. «Аврора» уже запросила у дальневосточных авиакомпаний через региональные администрации подробнейшую информацию об их работе: налет всех типов судов, структуру расходов, стоимость летного часа и др., рассказали «Ведомостям» сотрудники двух авиакомпаний, получивших такие запросы. Такая информация составляет строжайшую коммерческую тайну, ее не раскрывают в отчетности даже публичные авиакомпании, понятно, делиться ею с прямым конкурентом никто не будет, указывает один из собеседников.
«Развивать перевозки на Дальнем Востоке можно эффективно путем увеличения субсидирования уже существующих авиакомпаний. Контуры новой компании пока не ясны, но будет плохо, если она начнет вытеснять собой существующих небольших, но успешно работающих перевозчиков», – говорит ведущий научный сотрудник Высшей школы экономики Федор Борисов.