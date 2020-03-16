«Аэрофлот» и «Ростех» могут поссориться из-за поручения Путина

Конфликтность ситуации заложена в противоречивости самого поручения президента, объясняют два собеседника «Ведомостей»: возить пассажиров по Дальнему Востоку предполагается на российских самолетах. Но это будет неэффективно, так как в России не производится нужные для региона самолеты. Есть только очень большой 100-местный реактивный SSJ100. Он слишком велик для региональных рейсов и не сможет сесть на большинстве местных аэродромов. Также в России производится 19-местный L-410. На Дальнем Востоке же нужен турбовинтовой самолет вместимостью 50–60 мест на замену Ан-24 и Ан-26, которые до сих пор составляют основу региональных перевозок на Дальнем Востоке.