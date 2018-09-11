Бизнес хочет поддержки государства на Дальнем Востоке

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Особые сложности представляет собой создание инфраструктуры для резидентов территорий опережающего развития Александр Рюмин / ТАСС

«Без проблем строительство инфраструктуры на Дальнем Востоке не получается», – поделился гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов. Рынок строительных услуг на Дальнем Востоке не развит. Не удается даже сформировать конкурентную среду: не хватает компаний, которые могут выполнить инфраструктурные проекты, отметил он.

Особые сложности – создание инфраструктуры для резидентов территорий опережающего развития (ТОР). Были случаи, когда корпорация начинала развитие инфраструктуры по планам резидентов ТОР, но они по 10 раз меняли планы развития своих объектов и построенная инфраструктура уже оказывалась не нужна, отметил Тихонов.

Но поддержка строительства инфраструктуры за счет государства все-таки необходима, сходятся во мнении Тихонов, гендиректор «Колмара» Валерий Цивилев (разрабатывает две угольные шахты в Якутии) и гендиректор стивидорной «дочки» «Колмара» – компании «Ванинотрансуголь» Юрий Тямушкин (Дальний Восток).