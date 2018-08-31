Минфин придумал способ исполнить поручение Путина по инвестициям

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Минфин рассчитывает, что неизменность условий ведения бизнеса сможет привлечь капитал в страну Максим Стулов / Ведомости

Ускорить темпы роста инвестиций и увеличить их до 25% ВВП президент Владимир Путин поручил в марте. По оценкам Минфина, нужны дополнительные инвестиции в основной капитал до 21 трлн руб., рассказал «Ведомостям» замминистра финансов Андрей Иванов, из них 8 трлн бизнес должен вложить из собственных средств.

Идей, как добиться таких инвестиций, у Минфина несколько: создать систему проектного финансирования, поддерживать банковскую ликвидность, чтобы ее было достаточно для достижения целей майского указа президента, возмещать расходы на инфраструктуру, созданную для проекта, за счет возвратного налогового финансирования (TIF), а также рассмотреть госзаказ для новой продукции. Приоритет в поддержке Минфин предлагает отдать тем инвесторам, которые готовы вкладывать в капитал проектных компаний собственные средства.