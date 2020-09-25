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Alibaba и Tencent насаждают в Китае оплату с помощью систем распознавания лиц

Но менять привычки покупателей нелегко даже интернет-гигантам
Екатерина Максимушкина Михаил Сидоров
Пандемия COVID-19 также замедлила процесс распространения технологии оплаты «лицом» /Thomas Peter / Reuters

1,2 млрд человек по всему миру (из них 900 млн в Китае) пользуются услугами платежной системы Alipay (принадлежит финтех-компании Ant Group, входящей в периметр интернет-гиганта Alibaba). Она позволяет оплачивать покупки онлайн и офлайн с помощью QR-кодов: покупатель показывает код на экране смартфона, а продавец его сканирует. Но в 2017 г. Ant Group решила пойти дальше и объявила о создании платежного метода Smile to Pay («Улыбнись для оплаты»), построенного на распознавании лиц: для совершения платежа нужно посмотреть в камеру специального устройства и улыбнуться.

Но даже $439 млн, которые, по информации китайского новостного сервиса Yicai Global, Ant Group в 2019 г. выделила на популяризацию нового способа оплаты, не помогли технологии проникнуть в массы. Не взорвал рынок и главный конкурент Alipay – WeChat Pay (принадлежит китайскому интернет-гиганту Tencent), который запустил подобную систему вскоре после Ant Group.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных