Alibaba и Tencent насаждают в Китае оплату с помощью систем распознавания лиц

Alibaba и Tencent насаждают в Китае оплату с помощью систем распознавания лицНо менять привычки покупателей нелегко даже интернет-гигантам
1,2 млрд человек по всему миру (из них 900 млн в Китае) пользуются услугами платежной системы Alipay (принадлежит финтех-компании Ant Group, входящей в периметр интернет-гиганта Alibaba). Она позволяет оплачивать покупки онлайн и офлайн с помощью QR-кодов: покупатель показывает код на экране смартфона, а продавец его сканирует. Но в 2017 г. Ant Group решила пойти дальше и объявила о создании платежного метода Smile to Pay («Улыбнись для оплаты»), построенного на распознавании лиц: для совершения платежа нужно посмотреть в камеру специального устройства и улыбнуться.
Но даже $439 млн, которые, по информации китайского новостного сервиса Yicai Global, Ant Group в 2019 г. выделила на популяризацию нового способа оплаты, не помогли технологии проникнуть в массы. Не взорвал рынок и главный конкурент Alipay – WeChat Pay (принадлежит китайскому интернет-гиганту Tencent), который запустил подобную систему вскоре после Ant Group.