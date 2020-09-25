Alibaba и Tencent насаждают в Китае оплату с помощью систем распознавания лиц

1,2 млрд человек по всему миру (из них 900 млн в Китае) пользуются услугами платежной системы Alipay (принадлежит финтех-компании Ant Group, входящей в периметр интернет-гиганта Alibaba). Она позволяет оплачивать покупки онлайн и офлайн с помощью QR-кодов: покупатель показывает код на экране смартфона, а продавец его сканирует. Но в 2017 г. Ant Group решила пойти дальше и объявила о создании платежного метода Smile to Pay («Улыбнись для оплаты»), построенного на распознавании лиц: для совершения платежа нужно посмотреть в камеру специального устройства и улыбнуться.