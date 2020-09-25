Китайский Haval заключил СПИК о локализации производства в России

Заявка Haval на заключение СПИК была одобрена межведомственной комиссией еще год назад. «Все предыдущие попытки китайских компаний создать производство автомобилей в различных регионах России не заканчивались успехом. И это не зависело от нашей позиции: мы не могли запрещать или разрешать. Эта же компания, ничего не прося, сначала построила завод, а уже потом мы получили официальную заявку на заключение СПИКа для развития проекта», — говорил год назад в интервью «Ведомостям» Мантуров, объясняя, почему СПИК еще не заключались с китайскими концернами.