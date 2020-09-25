Китайский Haval заключил СПИК о локализации производства в России

Китайский Haval заключил СПИК о локализации производства в РоссииКомпания инвестирует в Россию 42 млрд рублей
Компания «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус» («дочка» китайского автоконцерна Great Wall) вложит 42,4 млрд рублей в локализацию производства в России кроссоверов, внедорожников и ключевых компонентов к ним — это предполагает подписанный автоконцерном и Минпромторгом специнвестконтракт (СПИК), сообщил «Ведомостям» представитель Haval.
Подписание контракта подтвердили «Ведомостям» в Минпромторге. Haval станет «первым китайским автопроизводителем, заключившим такой контракт», сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Haval уже завершил проектирование нового завода по производству двигателей в России, его строительство планируется закончить в конце 2022 г. Завод обеспечит производство двигателей для более чем 90% автомобилей бренда в России. Также Haval планирует локализовать производство двигателей, коробок передач, электронных блоков и систем управления автомобилем.
Сегодня Haval собирает свои автомобили четырех моделей на заводе в Туле: это кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9. Завод был запущен летом 2019 г, вложения в строительство и оборудование составили $500 млн. Российский завод производит штамповку, сварку, окраску, также имеется свой тестовый полигон. Двигатели компания пока импортирует.
Мощность завода на первом этапе составляет 80 000 машин в год (позднее планируется увеличить до 150 000 в год), но сейчас объемы выпуска значительно ниже. В 2020 г. планируется выпустить около 20 000 автомобилей. Летом компания объявила о дополнительном наборе сотрудников для запуска второй смены сборочных линий.
Ранее с Haval обсуждалась также локализация электромобилей и гибридов. Электромобили не вошли в финальный СПИК, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе дистрибьютора марки в России «Хавейл мотор рус».
За глубокую локализацию производства в России автоконцерны получают налоговые льготы, а их автомобили – статус произведенных в России. Производители российских автомобилей в год получают от Минпромторга около 200 млрд руб. промышленных субсидий из бюджета. СПИКи с Минпромторгом уже заключили все крупнейшие западные, японские и южнокорейские автоконцерны.
Совокупная балльная оценка обязательств Haval по освоению технологий составляет более 7000 баллов — это самая высокая оценка в отрасли, отметил представитель Минпромторга. С помощью баллов министерство считает уровень локализации автомобиля, начисляя определенное количество баллов за каждый произведенный в России компонент.
От количества баллов зависит и размер промсубсидий для производителя. Согласно презентации Минпромторга (есть в распоряжении «Ведомостей»), легковой автомобиль в 2020-2021 гг. для получения его производителем максимальных субсидий должен набрать минимум 1500 баллов, в 2022 г — уже 2000 баллов, а к 2028 г. должен набирать 5400 баллов. Для сравнения, модель Lada Vesta с автоматической коробкой передач сейчас набирает немногим более 3000 баллов, а, например, Hyundai Solaris — 1410 баллов. Более 1500 баллов набирают также Volkswagen Polo, Nissan Datsun (который завершит производство в России к концу года), Chevrolet Niva, недавно ставшая Lada Niva, и модели Renault.
Haval пошла на заключение СПИКа с такой высокой локализацией, чтобы подстраховаться на случай изменения правил господдержки. «С другой стороны, не факт, что они финально достигнут обозначенного уровня локализации», — сказала партнер Deloitte Татьяна Кофанова.
Заявка Haval на заключение СПИК была одобрена межведомственной комиссией еще год назад. «Все предыдущие попытки китайских компаний создать производство автомобилей в различных регионах России не заканчивались успехом. И это не зависело от нашей позиции: мы не могли запрещать или разрешать. Эта же компания, ничего не прося, сначала построила завод, а уже потом мы получили официальную заявку на заключение СПИКа для развития проекта», — говорил год назад в интервью «Ведомостям» Мантуров, объясняя, почему СПИК еще не заключались с китайскими концернами.
По данным АЕБ, в январе-августа в России было продано 10 225 автомобилей бренда, что на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2019 г. было реализовано 12 284 машин китайской марки — в 4 раза больше, чем в 2018 г, а доля рынка выросла с 0,2% до 0,7%. Как считает Кофанова, китайские автомобили пользуются спросом из-за дешевизны, с другой стороны, они неохотно развивают дилерские сети в России. «СПИК Haval будет положительно воспринят остальными китайскими брендами, это будет сигнал, что они могут инвестировать в российский рынок», — добавляет эксперт.