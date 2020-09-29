Поставщики энергии предлагают повысить тарифы сверх нормы

ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития должны до 19 ноября представить согласованные предложения с расчетом финансово-экономических последствий по включению в тарифы стоимости интеллектуальных приборов учета электроэнергии, чтобы включение этих затрат не привело к чрезмерному росту платежей, сообщили «Ведомостям» в аппарате вице-премьера Юрия Борисова. После рассмотрения указанных предложений будет принято окончательное решение по этому вопросу, пояснили в аппарате вице-премьера. «По имеющейся информации мы уже понимаем, что у электросетевых компаний благодаря интеллектуальному учету электроэнергии будет возникать экономия за счет снижения потерь и операционных расходов, которая будет покрывать расходы и может быть источником финансирования для установки счетчиков», – подчеркнули в аппарате Борисова.