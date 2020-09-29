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Поставщики энергии предлагают повысить тарифы сверх нормы

Но правительство не согласно с повышением и предлагает продлить работу обычных приборов учета
Анна Подлинова
С 1 июля 2020 г. поставщики могут устанавливать обычные приборы учета, но могут на свое усмотрение поставить интеллектуальные /Максим Стулов / Ведомости

ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития должны до 19 ноября представить согласованные предложения с расчетом финансово-экономических последствий по включению в тарифы стоимости интеллектуальных приборов учета электроэнергии, чтобы включение этих затрат не привело к чрезмерному росту платежей, сообщили «Ведомостям» в аппарате вице-премьера Юрия Борисова. После рассмотрения указанных предложений будет принято окончательное решение по этому вопросу, пояснили в аппарате вице-премьера. «По имеющейся информации мы уже понимаем, что у электросетевых компаний благодаря интеллектуальному учету электроэнергии будет возникать экономия за счет снижения потерь и операционных расходов, которая будет покрывать расходы и может быть источником финансирования для установки счетчиков», – подчеркнули в аппарате Борисова.

Дополнительный рост конечной цены на электроэнергию для потребителей при включении необходимых расходов на установку приборов учета составит 0,09% в год в течение пяти лет, сообщили «Ведомостям» в Минэнерго. «То есть дополнительный рост тарифа для потребителя будет минимальным, при том что основной функционал по установке и обслуживанию счетчиков ложится на компании, соответственно, значительно повышается качество обслуживания и снимаются обязанности с потребителей», – подчеркнули в Минэнерго.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных