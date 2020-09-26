Тарифы на электроэнергию в России вырастут на 5%
Тарифы на электроэнергию для россиян будут расти ежегодно на 5% в 2021-2023 гг., следует из прогноза социально-экономического развития России, опубликованного Минэкономразвития.
«В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по Российской Федерации сохранится на уровне 5,0% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения», — говорится в документе.
Рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, за исключением населения, сохранится на уровне 3%, добавили в ведомстве.
Индексация цен на газ составит 3% для всех групп российских потребителей, отмечает Минэкономразвития.
Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что несмотря на снижение потребления электроэнергии с начала 2020 г. на 2,3%, ведомство ожидает, что во время прохождения осенне-зимнего периода увеличение потребления составит по сравнению с прошлым годом 1,6%.