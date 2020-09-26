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Тарифы на электроэнергию в России вырастут на 5%

Ведомости

Тарифы на электроэнергию для россиян будут расти ежегодно на 5% в 2021-2023 гг., следует из прогноза социально-экономического развития России, опубликованного Минэкономразвития.

«В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по Российской Федерации сохранится на уровне 5,0% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения», — говорится в документе.

Рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, за исключением населения, сохранится на уровне 3%, добавили в ведомстве.

Индексация цен на газ составит 3% для всех групп российских потребителей, отмечает Минэкономразвития.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что несмотря на снижение потребления электроэнергии с начала 2020 г. на 2,3%, ведомство ожидает, что во время прохождения осенне-зимнего периода увеличение потребления составит по сравнению с прошлым годом 1,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных