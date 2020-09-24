В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
В России с 24 сентября начали действовать новые правила поверки счетчиков. Теперь факт поверки подтверждается только в электронном виде. Бумажные свидетельства будут выдавать только по желанию, они будут носить информационный характер, рассказал ТАСС руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.
По новым правилам специалист после поверки прибора на месте в течение суток должен будет внести данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин». Владельцы счетчиков могут получить доступ к этим данным в разделе системы «Сведения о результатах поверки средств измерений» по заводскому номеру счетчика. По словам Абрамова, жильцам нужно будет только ознакомиться, как работает реестр, никаких других действий предпринимать не нужно. Бумажные свидетельства будут иметь юридическую силу до следующей поверки счетчика.
Ранее в России был принят закон об интеллектуальном учете электроэнергии, по которому новые счетчики должны проверять гарантирующие поставщики или электросетевые компании. Эта норма действует с 1 июля 2020 г. Теперь обязанность следить за корректностью показаний бытовых счетчиков – воды, тепла и газа – должна быть возложена не на потребителей, а на поставщиков услуг.