В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

По новым правилам специалист после поверки прибора на месте в течение суток должен будет внести данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин». Владельцы счетчиков могут получить доступ к этим данным в разделе системы «Сведения о результатах поверки средств измерений» по заводскому номеру счетчика. По словам Абрамова, жильцам нужно будет только ознакомиться, как работает реестр, никаких других действий предпринимать не нужно. Бумажные свидетельства будут иметь юридическую силу до следующей поверки счетчика.