Правительство утвердило тарифы «Транснефти» до 2030 года

Правительство утвердило тарифы «Транснефти» до 2030 годаРасценки монополии продолжат индексироваться по принципу «инфляция минус»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 13 октября подписал распоряжение, согласно которому тарифы «Транснефти» в 2021–2030 гг. будут рассчитываться по методике «инфляция минус 0,1%». Документ опубликован 15 октября на официальном интернет-портале правовой информации.
Таким образом, правительство поддержало предложение ФАС о сохранении тарифного регулирования «Транснефти» по принципу «инфляция минус», отмечает антимонопольное ведомство. Принятие этого распоряжения позволит потребителям на долгосрочной основе прогнозировать динамику тарифов на услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов и, соответственно, планировать свои расходы на такие услуги, отметил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян, слова которого приводятся на сайте службы. Применение долгосрочных подходов и стабильные тарифы являются одним из ключевых инструментов государственного регулирования, позитивно влияющих на снижение макроэкономической неопределенности в России, подчеркнул статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.
Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает, что инфляция в России по итогам 2020 г. составит 3,8%, в 2021 г. – 3,7%, в 2022–2023 гг. – 4%. Тарифы «Транснефти» в 2018–2020 гг. индексировались с коэффициентом 0,9–1 к инфляции. В целом по схеме индексации «инфляция минус» монополия работает последние пять лет.
Дискуссия по поводу механизма расчета тарифов «Транснефти» стала особенно острой на фоне резкого падения цен на нефть в I квартале 2020 г. из-за пандемии коронавируса, которая сильно ударила по деятельности нефтяных компаний и их финансовым показателям. На этом фоне глава «Роснефти» Игорь Сечин в начале мая в ходе рабочей встречи попросил президента РФ Владимира Путина обсудить вопрос приведения тарифов транспортных монополий в соответствие с текущими ценами на нефть, отметив, что расходы на транспортировку достигли 32% конечной стоимости черного золота. Согласно цифрам, приведенным Сечиным, если цена нефти в 2008 г. и на момент встречи была почти одинаковой, то тариф на прокачку вырос примерно в 2,5 раза.
Позднее в мае Путин поручил правительству проработать вопрос установления специальных тарифов на услуги «Транснефти» и РЖД по транспортировке нефти и нефтепродуктов на срок действия соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, т. е. до 30 апреля 2022 г.
В ходе брифинга 24 сентября на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер РФ Юрий Борисов не исключал доработку механизма формирования тарифов естественных монополий. При этом он пояснял, что актуальность изменения подхода к формированию тарифов «Транснефти» и РЖД стала теряться за счет быстрого восстановления цен на нефть.
По словам пресс-секретаря «Транснефти» Игоря Демина, распоряжение правительства об индексации тарифов на ближайшие 10 лет означает, что у компании появилась возможность строить планы на длительный срок, имея предсказуемые планы по финансированию как операционной, так и инвестиционной деятельности. «Кроме того, появилась полная ясность и предсказуемость для наших партнеров – потребителей услуг и для наших инвесторов», – сказал Демин «Интерфаксу».
По мнению инвестиционного стратега компании «Арикапитал» Сергея Суверова, нефтяная отрасль испытывает большие проблемы из-за сделки ОПЕК+, на фоне чего правительству стоило бы поддержать нефтяников за счет заморозки или снижения тарифов естественных монополий. По его словам, «Транснефть» завершила большой инвестиционный цикл, поэтому решение о заморозке или снижении тарифа выглядело бы логичным. Суверов не исключил, что правительство может пересмотреть свое решение, учитывая, что грядет вторая волна коронавируса, которая может опять уронить цены на нефть. По его мнению, нужно «в максимальной степени поддержать нефтяную отрасль, оказавшуюся в идеальном шторме из-за сделки ОПЕК+ и снижения цен на нефть».
В свою очередь, эксперт Института развития технологий ТЭК Сергей Алихашкин считает, что правительство должно было поддержать «Транснефть», а утвержденная схема лежит за пределами экономики. «С точки зрения финансирования «Транснефть» остается недофинансированной, что напрямую отрицательно скажется на принятой инвестиционной программе компании», – полагает он. По мнению Алихашкина, правильнее было бы считать тариф, исходя из промышленной корзины потребления. «Транснефть» в процессе транспортировки потребляет электричество – рост стоимости электроэнергии опережает инфляцию, потребляет металлы – их ежегодный рост стоимости опережает инфляцию, оборудование, насосы и проч. – стоимость на это значительно опережает потребительскую инфляцию», – пояснил он. Предлагаемый подход не лучшим образом скажется на состоянии компании, тем более в условиях экономического кризиса, уверен эксперт.
Решение правительства выглядит логичным, считает аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк. Макроэкономическая конъюнктура изменилась: цены на нефть восстановились, рубль ослаб, напоминает она. На этом фоне финансовые показатели нефтяных компаний должны улучшиться по сравнению со слабым II кварталом, говорит Дышлюк. В то же время для «Транснефти» индексация тарифов критична – у монополии по большому счету нет других источников роста выручки, кроме тарифа, в отличие от нефтяников, указывает аналитик. При этом «Транснефть» несет обязательства по финансированию значительной инвестиционной программы по поддержанию магистральной системы нефте- и продуктопроводов, напоминает она.
Дышлюк отмечает, что в целом ситуация с тарифами «Транснефти» не изменилась. «Исторически у компании была индексация тарифов в размере 90–100% от инфляции. То есть правительство сохранило такой подход. Можно сказать, что это статус-кво. Такое решение является позитивным для «Транснефти», – заключила она.