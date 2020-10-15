Правительство утвердило тарифы «Транснефти» до 2030 года

Дискуссия по поводу механизма расчета тарифов «Транснефти» стала особенно острой на фоне резкого падения цен на нефть в I квартале 2020 г. из-за пандемии коронавируса, которая сильно ударила по деятельности нефтяных компаний и их финансовым показателям. На этом фоне глава «Роснефти» Игорь Сечин в начале мая в ходе рабочей встречи попросил президента РФ Владимира Путина обсудить вопрос приведения тарифов транспортных монополий в соответствие с текущими ценами на нефть, отметив, что расходы на транспортировку достигли 32% конечной стоимости черного золота. Согласно цифрам, приведенным Сечиным, если цена нефти в 2008 г. и на момент встречи была почти одинаковой, то тариф на прокачку вырос примерно в 2,5 раза.