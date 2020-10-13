«Транснефть» договорилась о компенсации «Роснефти» и Total за «грязную» нефть
«Транснефть» договорилась о компенсации «Роснефти» и французской Total за инцидент с загрязнением нефти в нефтепроводе «Дружба» в апреле 2019 г., сообщила российская трубопроводная компания.
«Компания, ПАО “НК «Роснефть” и французский концерн Total завершили урегулирование в отношении объемов нефти, поставленных трубопроводным транспортом на немецкий нефтеперерабатывающий завод Лейне, принадлежащий группе Total», — сообщила «Транснефть».
Как отмечается в сообщении, «Транснефть» руководствовалась решениями совета директоров от 24 июля 2019 года по урегулированию последствий инцидента. Совет директоров «Транснефти» определил размер компенсаций нефтяным компаниям за загрязнение их нефти в «Дружбе» в размере до $15 за баррель. Для получения компенсации пострадавшие стороны «должны документально подтвердить понесенные убытки». Общий размер компенсаций не превысит $45–75 млн, сообщала «Транснефть».
В апреле 2019 г. Мозырский НПЗ обнаружил в сырье, принятом из нефтепровода «Дружба», повышенное содержание дихлорэтана. После сообщений о загрязнении нефти Белоруссия, Польша и другие европейские страны приостановили прием и прокачку сырья по «Дружбе». Восстановление объема поставок произошло в августе того же года после очистки трубопровода.