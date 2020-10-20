Производители шин просят поменять требования к стране происхождения продукции

«Мы поддерживаем консолидированную позицию ассоциации по этому вопросу», – сообщил «Ведомостям» представитель Continental, отказавшись отвечать на дополнительные вопросы. В российском офисе Pirelli лишь подтвердили, что экспертиза их шин проводится по технологическим операциям. Представитель Bridgestone в России и СНГ сообщила, что в их пуле сегодня есть и российские, и иностранные поставщики сырья. «Некоторое сырье не может быть локализовано в России и ЕАЭС эффективно, например когда глобальный спрос может удовлетворяться всего лишь одним или двумя поставщиками», – добавила представитель компании. В Michelin, Nokian Tyres и Yokohama не ответили на запрос.