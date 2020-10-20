Производители шин просят поменять требования к стране происхождения продукции

Производители шин просят поменять требования к стране происхождения продукцииПравила способны раскрыть коммерческие секреты
Ассоциация производителей шин (АПШ), в которую входят зарубежные бренды Michelin, Bridgestone, Nokian Tyres, Pirelli, Continental, Yokohama, попросила Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) скорректировать обсуждаемые новые правила доступа к госзакупкам на рынках союзных государств. Согласно предложениям, производители должны будут подтвердить происхождение сырья для шин, а не только локализацию технологических операций. «Ведомости» ознакомились с соответствующим письмом ассоциации в ЕЭК, где утверждается, что новые требования влекут риски раскрытия рецептуры и не могут быть выполнены.
С марта 2020 г. аналогичные требования прописаны в 719-м постановлении правительства РФ о подтверждении «российскости» произведенной в стране продукции для получения госсубсидий и участия в госзакупках. Минпромторг лоббирует введение оценки локализации производства аналогично внутрироссийскому механизму и в странах ЕАЭС.
«Проблема в том, что в самом 719-м постановлении есть двойные требования к локализации шин. Так, в разделе, который касается производства шин как самостоятельной продукции, к производителям предъявлены требования по локализации технологических процессов. А в другом говорится, что автопроизводители могут получить баллы за установку шин, произведенных в России, но им нужно подтвердить использование в этих шинах не менее 60% российского сырья», – рассказала «Ведомостям» исполнительный директор ассоциации Надежда Чурмеева. Двойные требования Минпромторг автоматически хочет перенести и на продукцию стран ЕАЭС.
Технологические процессы, локализация которых влияет на статус шины, – это резиносмешение, экструзия, каландрирование, раскрой, изготовление бортовых колец и крыльев, сборка и вулканизация. «Шинные заводы сейчас получают акт экспертизы ТПП и заключение Минпромторга именно по этим критериям, а автопроизводители требуют от нас раскрыть данные по используемому сырью, чтобы набрать баллы для своей локализации. Фактически их требование сейчас не выполняется, потому что шинники могут получить заключения только по своему разделу», – объясняет Чурмеева.
В письме в ЕЭК ассоциация объясняет, что информация о сырье напрямую связана с рецептурой производства шин: «Эта информация для любого производителя в отрасли является крайне конфиденциальной. Любое ее раскрытие в целях подтверждения статуса происхождения производимых шин будет неприемлемым для производителей». Именно используемое сырье обусловливает конкурентные преимущества производителей шин, уточняют в ассоциации. Кроме того, отдельные сырьевые компоненты не могут быть локализованы в России. Так, в производстве шин используется в том числе натуральный каучук, который в России не выращивается и не обрабатывается, уверяет Чурмеева.
Ассоциация просит исключить требование об объеме локального сырья и из уже принятых внутрироссийских правил, и из новых правил для ЕАЭС. У участников обсуждения не возникло других претензий к новым правилам, уточняет представитель ассоциации. «Компании готовы набирать требуемый минимум в 200 баллов по технологиям для отнесения их продукции к произведенной в ЕАЭС», – добавляют в ассоциации. Новые правила для ЕАЭС должны быть утверждены до конца года и вступить в силу с 2021 г.
Весной ассоциация уже обращалась к заместителю министра промышленности и торговли Василию Осьмакову, в августе эти же предложения были направлены во ФГУП НАМИ, которое курирует автопромышленную часть постановления, но ответа так и не последовало. «Ведомости» на момент публикации не получили комментариев от представителей НАМИ и Минпромторга.
«Мы поддерживаем консолидированную позицию ассоциации по этому вопросу», – сообщил «Ведомостям» представитель Continental, отказавшись отвечать на дополнительные вопросы. В российском офисе Pirelli лишь подтвердили, что экспертиза их шин проводится по технологическим операциям. Представитель Bridgestone в России и СНГ сообщила, что в их пуле сегодня есть и российские, и иностранные поставщики сырья. «Некоторое сырье не может быть локализовано в России и ЕАЭС эффективно, например когда глобальный спрос может удовлетворяться всего лишь одним или двумя поставщиками», – добавила представитель компании. В Michelin, Nokian Tyres и Yokohama не ответили на запрос.
Источник «Ведомостей» на российском рынке нефтехимии сомневается в справедливости аргументации компаний. «До тех пор пока не указана конкретная марка каучука, используемая в производстве, сложно назвать это раскрытием рецептуры. Производитель ведь не ограничивается единственной маркой», – говорит собеседник «Ведомостей». Он поясняет, что риски недобора баллов за сырье для каждой отдельной компании в России могут быть разные, но «производители, видимо, решили выступить единым фронтом».
С ним согласен и президент ассоциации «Эластомеры» Сергей Резниченко. «Выполнив требования постановления, рецептуру производители не раскроют. В рецептуре прописаны конкретные марки каучука, а не просто страна происхождения сырья», – говорит эксперт. Производители шин используют в основном российские синтетические каучуки, говорит эксперт. «Производители шин вполне достигают планки в 60% российского сырья в массе изделия. Основную массу составляет все-таки каучук, и если он полиизопреновый, то он отечественный. Натуральный каучук используют в основном западные производители», – поясняет эксперт.