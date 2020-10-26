«Газпром» пересмотрел прогноз экспорта в ЕС

«Газпром» пересмотрел прогноз экспорта в ЕСОбъемы поставок топлива снизятся примерно на 17% в сравнении с 2019 годом
«Газпром» рассчитывает поставить в Европу по итогам текущего года 165–170 млрд куб. м газа по средней цене $120–130 за 1000 куб. м. Об этом 23 октября сообщила зампредседателя правления компании, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова. В сентябре компания еще рассчитывала на объемы поставок в ЕС по верхней границе скорректированного прогноза: не менее 170 млрд кубов за год по $130. Бурмистрова назвала новый прогноз «осторожно оптимистическим».
В прошлом году компания продала на европейском рынке 199 млрд куб. м газа по средней цене $210 за 1000 куб. м, следует из отчетности «Газпрома».
Этот год еще до объявления пандемии коронавируса начался для компании не слишком удачно. Дело в том, что во втором полугодии 2019 г. европейские потребители, опасавшиеся за судьбу транзита российского газа через Украину, максимально заполнили свои газовые хранилища (по данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, на октябрь 2019 г. в европейские ПХГ было закачано 100,18 млрд куб. м). Негативно отразилась на спросе на энергоноситель и теплая зима 2019–2020 гг. В результате в первом полугодии этого года «Газпром» сократил экспорт газа в Европу к аналогичному периоду 2019-го на 18% до 78,9 млрд куб. м. А доля трубопроводной монополии на этом рынке снизилась до 27,8% против 36% на конец 2019-го.
В марте – июне сектор также находился под давлением негативных рыночных факторов, связанных с COVID-19. Средняя экспортная цена российского газа (долгосрочные контракты плюс спот) упала со $162 за 1000 куб. м в январе до $94 в мае, что ниже рентабельности поставок «Газпрома», составляющей около $100 за 1000 куб. м. За II квартал цена преодолела критическую планку, выровнявшись до $110 за 1000 куб. м.
Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова напоминает, что в сентябре компания прогнозировала объем поставок газа на европейский рынок по итогам 2020 г. на уровне не менее 170 млрд куб. м при средней цене порядка $130 за 1000 куб. м. «Текущие ожидания «Газпрома», сформированные с учетом итогов первого полугодия, стали скромнее, что в первую очередь объясняется динамикой течения пандемии COVID-19», – отметила она.
на 16–17%
меньше прошлогоднего объема газа может поставить «Газпром» в этом году в Европу
Белова добавила, что из-за низких цен в ЕС «Газпрому» в январе – сентябре 2020 г. было выгоднее поставлять газ на внутрироссийский рынок. По словам эксперта, цены на него в РФ, в отличие от Европы, даже росли (в мае спотовые цены на нидерландском хабе TTF падали до $45–47 за 1000 куб. м против порядка $60 в РФ. – «Ведомости»). Однако стоимость экспортных контрактов «Газпрома», по словам Беловой, могла быть еще менее выгодной для компании, если бы они не имели привязки к стоимости нефти (привязка идет с лагом в полгода). Эта привязка позволила «Газпрому» получать относительно высокую цену на газ, так как она формировалась исходя из стоимости барреля во втором полугодии прошлого года на уровне $60–70.
По оценке Беловой, в 2020 г. «Газпром» поставит в Европу 165–167 млрд куб. м, что на 16–17% меньше прошлогоднего объема. С этим прогнозом в целом согласен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков: «Компания впишется в обозначенный диапазон 165–170 млрд куб. м». Эксперт обращает внимание, что нынешний год стал кризисным для всех экспортеров газа и положение «Газпрома» в сравнении с другими компаниями выглядит стабильным. «В частности, американские поставщики сжиженного природного газа (СПГ) на пике снижения цен (в апреле цена СПГ падала до $64 за 1000 куб. м. – «Ведомости») были вынуждены полностью прекращать поставки, поскольку не могли покрыть даже операционные издержки», – пояснил он. По его словам, «Газпром» в целом проходит сложный период спокойно: у компании достаточно финансовых резервов, а относительно низкая себестоимость добычи и доставки позволила ей не прекращать отгрузку.
Эксперт добавил, что если в январе – июне 2020 г. основной проблемой «Газпрома» было падение спроса на газ на европейском рынке, то во втором полугодии российский экспортер столкнется со снижением цен по долгосрочным контрактам из-за обвала нефтяных котировок (после развала сделки ОПЕК+ в марте стоимость эталонной марки Brent рухнула c почти $60 до менее $30 за баррель). С другой стороны, низкие цены даже на руку газовому гиганту. Как отмечает Юшков, сегодня покупать газ в рамках долгосрочных соглашений с привязкой к нефти европейцам выгоднее, поскольку спотовые цены в октябре взлетели до $150 за 1000 куб. м. Нынешний год стал кризисным для всей газовой отрасли, но на окончательную статистику еще могут положительно повлиять оставшиеся холодные месяцы 2020 г., когда потребление газа в ЕС традиционно увеличивается, говорят эксперты.
По словам Бурмистровой, в следующем году объемы поставок на европейский рынок будут зависеть помимо традиционных сезонных факторов также от усиления конкуренции со стороны поставщиков СПГ и возможного продления ограничительных мер по борьбе с COVID-19.