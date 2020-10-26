«Газпром» пересмотрел прогноз экспорта в ЕС

Белова добавила, что из-за низких цен в ЕС «Газпрому» в январе – сентябре 2020 г. было выгоднее поставлять газ на внутрироссийский рынок. По словам эксперта, цены на него в РФ, в отличие от Европы, даже росли (в мае спотовые цены на нидерландском хабе TTF падали до $45–47 за 1000 куб. м против порядка $60 в РФ. – «Ведомости»). Однако стоимость экспортных контрактов «Газпрома», по словам Беловой, могла быть еще менее выгодной для компании, если бы они не имели привязки к стоимости нефти (привязка идет с лагом в полгода). Эта привязка позволила «Газпрому» получать относительно высокую цену на газ, так как она формировалась исходя из стоимости барреля во втором полугодии прошлого года на уровне $60–70.