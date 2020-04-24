Польша угрожает «Газпрому» новым разбирательством в Еврокомиссии

Польша угрожает «Газпрому» новым разбирательством в ЕврокомиссииКомпания не исполнила решение суда, по которому PGNiG ждет компенсацию в $1,5 млрд
«Газпром» до сих пор не выполнил решение арбитражного суда Стокгольма о пересмотре цены газа по поставочному контракту с Польшей, сообщила 24 апреля польская государственная нефтегазовая компания PGNiG. Российская компания продолжает выставлять счета на основании устаревшей формулы цены, несмотря на то что в конце марта она была пересмотрена судом, говорится в сообщении. PGNiG называет это «преднамеренным несоблюдением решения арбитражного трибунала», которое «может свидетельствовать о продолжающемся злоупотреблении доминирующим положением [на европейском газовом рынке]», и угрожает жалобой в Еврокомиссию.
Представители «Газпрома» и «Газпромэкспорта» от комментариев отказались.
Действующий до 2022 г. контракт на ежегодную поставку в Польшу до 10,2 млрд куб. м российского трубопроводного газа был заключен в 1996 г. В 2014 г. стороны разошлись в оценке справедливости ценовой формулы в контракте, но в досудебном порядке урегулировать разногласия не смогли, после чего PGNiG инициировала арбитражное разбирательство. В 2018 г. арбитры признали право PGNiG на пересмотр стоимости российского газа, но отклонили предложенную поляками формулу ценообразования. «Газпром экспорт» с такой позицией не согласился и оспаривает это решение в шведском национальном суде.
30 марта Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по иску PGNiG. Оно предполагает ретроактивное изменение формулы цены в контракте начиная с ноября 2014 г. По предварительной оценке PGNiG, это позволит ей получить от «Газпрома» около $1,5 млрд компенсации за переплату в течение последних пяти с половиной лет. Вместе с получением окончательного решения обновленная формула цены «автоматически стала частью контракта», подчеркивает PGNiG. Тем не менее полученные в апреле счета были выставлены исходя из прежних условий контракта, указывает польская сторона. Просьба исправить их осталась без ответа, «что является грубым нарушением условий контракта», указывает PGNiG. Были ли при этом «Газпромом» выплачены $1,5 млрд компенсации за поставки с 2014 г., в сообщении польской компании не уточняется. «Ведомости» ждут ответа на запрос, отправленный PGNiG.
Как именно арбитры изменили формулу цены в контракте «Газпрома» и PGNiG, ни одна из компаний не уточняла. Из сообщений польской компании в конце марта следует только, что в ней появилась привязка к котировкам на европейских газовых хабах. С начала 2020 г. стоимость газа в Европе снизилась почти вдвое из-за избыточного предложения и ожиданий снижения спроса в результате эпидемии коронавируса. 24 апреля на нидерландском TTF (крупнейший газовый хаб Европы) 1000 куб. м газа с поставкой в мае стоила около $66,5, в июне – около $71, спотовая цена – около $66.
Решение Стокгольмского арбитражного суда может быть оспорено в вышестоящей инстанции – Апелляционном суде Швеции, говорит партнер юридической компании «Нафко» Павел Иккерт. После вынесения прошлого решения прошло меньше месяца и сроки его обжалования не пропущены, так что говорить о том, что «Газпром» уклоняется от его исполнения, как минимум преждевременно, считает он. Подав апелляционную жалобу, российская компания может отсрочить исполнение этого решения, даже если оно устоит в апелляции. Условное бездействие «Газпрома» сейчас может быть связано именно с подготовкой апелляционной жалобы, полагает он.
Осенью 2019 г. руководитель польской компании Петр Возняк заявлял, что она не планирует продлевать контракт с «Газпромом» после его завершения. «В последние четыре года PGNiG предприняла фундаментальные шаги для диверсификации поставок природного газа в Польшу. Компания заключила долгосрочные контракты на поставку СПГ и приобретает газовые месторождения на норвежском континентальном шельфе», – говорил он. По мнению топ-менеджера, этого должно быть достаточно, чтобы безболезненно отказаться от закупок газа в России.