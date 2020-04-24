Польша угрожает «Газпрому» новым разбирательством в Еврокомиссии

30 марта Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по иску PGNiG. Оно предполагает ретроактивное изменение формулы цены в контракте начиная с ноября 2014 г. По предварительной оценке PGNiG, это позволит ей получить от «Газпрома» около $1,5 млрд компенсации за переплату в течение последних пяти с половиной лет. Вместе с получением окончательного решения обновленная формула цены «автоматически стала частью контракта», подчеркивает PGNiG. Тем не менее полученные в апреле счета были выставлены исходя из прежних условий контракта, указывает польская сторона. Просьба исправить их осталась без ответа, «что является грубым нарушением условий контракта», указывает PGNiG. Были ли при этом «Газпромом» выплачены $1,5 млрд компенсации за поставки с 2014 г., в сообщении польской компании не уточняется. «Ведомости» ждут ответа на запрос, отправленный PGNiG.