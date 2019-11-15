Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

Потребление газа Польшей растет в среднем на 2,9% в год и в 2018 г. составило около 19,7 млрд куб. м, собственная добыча – около 4 млрд куб. м. Более 60% (около 9,9 млрд куб. м) потребностей страны в импорте газа было обеспечено поставками «Газпрома». Контракт, по которому PGNiG пока продолжает закупать российский газ, был заключен в 1996 г. и предусматривает возможность поставки около 10 млрд куб. м ежегодно. Срок действия соглашения истекает в декабре 2022 г.