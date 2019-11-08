Польша оштрафовала партнера «Газпрома» по «Северному потоку – 2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK выписал штраф в размере 172 млн злотых (около 40 млн евро) французской Engie, которая участвует в финансировании проекта «Северный поток – 2». Основанием для взыскания стал отказ Engie сотрудничать в расследовании обстоятельств заключения соглашения о финансировании строительства нового экспортного трубопровода «Газпрома», сообщил регулятор. «Компания настойчиво и необоснованно отказывалась предоставить нам запрошенные документы и материалы. Это вызвало значительную задержку в проведении нашего расследования, связанного с финансированием строительства газопровода «Северный поток – 2», – цитируются в сообщении слова вице-президента UOKiK Михала Холекса.
О начале расследования в отношении действий Engie, еще четырех европейских компаний (OMV, Uniper, Royal Dutch Shell и Wintershall) и «Газпрома», заключивших соглашение о финансировании проекта «Северный поток – 2», польский регулятор объявил в апреле 2018 г. По мнению UOKiK, это соглашение было заключено с целью обойти нормы европейского антимонопольного законодательства и ранее вынесенный запрет на создание совместного предприятия. Согласно нормам европейского права штраф за нарушение антимонопольного законодательства может достигать 10% от годового оборота компании. В 2018 г. выручка Engie составила 60,6 млрд евро, Uniper – $78,1 млрд, OMV – 1,9 млрд евро, Wintershall – 1,7 млрд евро, Shell – $388 млрд. Выручка «Газпрома» в 2018 г. – $74,6 млрд.
Планируется ли штрафовать остальных участников соглашения и о каком размере штрафов в этом случае может идти речь, UOKiK не уточняет, но подчеркивает, что расследование продолжается и штраф для Engie – лишь первый этап. Представители UOKiK, Engie и «Газпрома» пока не ответили на запросы «Ведомостей». В Uniper, Wintershall и OMV отказались от комментариев. В Shell сообщили, что никаких уведомлений от UOKiK не получали.
«Мы абсолютно не согласны с этими претензиями. Будем оспаривать их незамедлительно», – цитирует ТАСС представителя Engie.
Расследование UOKiK – вторая попытка регулятора помешать реализации «Северного потока – 2». В 2016 г. польские антимонопольщики отказали в выдаче разрешения «Газпрому» и его партнерам на создание СП для строительства газопровода. В результате единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG остался «Газпром». Но в 2017 г. Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall подписали с «Газпромом» соглашение о финансировании проекта – обязались предоставить до 4,75 млрд евро на реализацию проекта в виде долгосрочных кредитов, или примерно по 950 млн евро каждая.
Общая стоимость строительства морского участка «Северного потока – 2» оценивается примерно в 9,5 млрд евро. Большую часть финансирования «Газпром» и европейские партнеры уже предоставили. Но UOKiK подозревает, что участники соглашения совместно реализуют проект и финансируют строительство трубы, изменив структуру изначально планировавшейся сделки.
UOKiK подозревает в действиях участников консорциума попытку обойти нормативные акты путем создания компании, финансирующей строительство газопровода, без согласия антимонопольного органа. «Как отозванное уведомление о создании совместного предприятия, так и о заключении последующих контрактов преследовало одну и ту же цель: финансировать строительство «Северного потока – 2», – говорится в сообщении регулятора. «Мы запросили у компаний документы и данные о контрактах, заключенных с «Газпромом», – цитируются в сообщении слова президента UOKiK Марека Нехрала. Речь идет в том числе о контрактах на поставку, транзит и хранение газа, изучение которых должно помочь в решении, создали ли партнеры совместное предприятие без согласия UOKiK, объясняет Нехрал.