Польша оштрафовала партнера «Газпрома» по «Северному потоку – 2»

UOKiK подозревает в действиях участников консорциума попытку обойти нормативные акты путем создания компании, финансирующей строительство газопровода, без согласия антимонопольного органа. «Как отозванное уведомление о создании совместного предприятия, так и о заключении последующих контрактов преследовало одну и ту же цель: финансировать строительство «Северного потока – 2», – говорится в сообщении регулятора. «Мы запросили у компаний документы и данные о контрактах, заключенных с «Газпромом», – цитируются в сообщении слова президента UOKiK Марека Нехрала. Речь идет в том числе о контрактах на поставку, транзит и хранение газа, изучение которых должно помочь в решении, создали ли партнеры совместное предприятие без согласия UOKiK, объясняет Нехрал.