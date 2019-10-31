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Зеленский: «Северный поток – 2» усиливает Россию и ослабляет Европу

Введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» усиливает Россию и ослабляет Европу, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского. «Это вопрос не только энергетической безопасности, это вопрос геополитический... Это моя точка зрения, и не только моя, но и нашего правительства», – сказал украинский лидер на пресс-конференции с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Накануне, 30 октября, Датское энергетическое агентство разрешило проложить газопровод «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне, в территориальных водах страны. Трубопровод построят юго-восточнее острова Борнхольм. Разрешение от Дании устранило последнее препятствие, мешавшее «Газпрому» завершить строительство новой экспортной трубы, которая соединит Россию напрямую с Германией по дну Балтийского моря. На данный момент уже построены участки трубопровода в водах России, Финляндии и Швеции, идет строительство в водах Германии. Проектная мощность «Северного потока – 2» составит 55 млрд куб. м ежегодно, стоимость строительства морской части компания оценивала в 9 млрд евро.

Ранее предправления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что участок газопровода в датских водах будет построен за пять недель.

Украина официально выступает против строительства газопровода. По мнению Киева, «Северный поток – 2» представляет угрозу транзиту российского природного газа через территорию страны. Украинские власти считают, что бюджет страны может лишиться около $3 млрд дохода в год, получаемого от транзита.