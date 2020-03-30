Польша заявила о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже
30 марта польская государственная нефтегазовая компания PGNIG сообщила о получении окончательного решения Арбитражного суда Стокгольма по делу против «Газпрома» о пересмотре условий контракта на поставку газа. «Суд изменил формулу цены на покупку газа, поставляемого «Газпромом» по «ямальскому контракту», – говорится в сообщении PGNIG. Пересмотр цен будет носить ретроспективный характер, уточняется в сообщении: новая формула будет применена к поставкам газа начиная с 1 ноября 2014 г., когда PGNiG обратилась с заявкой на пересмотр контрактной цены. Предварительная оценка компенсации за переплату, которую PGNIG рассчитывает получить от «Газпрома», – около $1,5 млрд.
«Газпром экспорт» подтвердил получение решения Арбитражного трибунала, но «давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно», подчеркнули в компании.
Действующий контракт на поставку газа в Польшу бы заключен в 1996 г. Действие соглашения, предполагающего поставку до 10,2 млрд куб. м ежегодно, истекают в 2022 г. Формула цены по этому контракту стала предметом разногласий в 2014 г., но в досудебном порядке их урегулировать не удалось. В 2015 г. польская компания уведомила «Газпром экспорт» о начале арбитражного разбирательства с требованием пересмотра условий контракта.
В 2018 г. арбитражный трибунал признал принципиальное право PGNIG требовать пересмотра стоимости российского газа, но предложенную поляками формулу ценообразования отклонил. Справедливую формулу цены арбитры предложили определить на основе совместного отчета экономических экспертов, сообщается в материалах «Газпрома». Кто принимал участие в подготовке отчета, в материалах не уточняется. При этом подчеркивается, что «Газпром экспорт» не согласился с тем, что трибунал счел возможным изменить формулу цены по собственному усмотрению, и оспорил это решение в шведском национальном суде.
Как именно изменилась формула цены вместе с окончательным решением Арбитражного суда Стокгольма, PGNIG не уточняет. Из сообщения польской компании следует только то, что в ней появилась привязка к спотовым котировкам. Будет ли цена газа привязана исключительно к индексам (таких контрактов у «Газпрома» сейчас около 57% – «Ведомости») или в новой формуле привязка в том числе к стоимости нефтяной корзины, PGNIG не уточняет.
С начала 2020 г. стоимость газа на европейском рынке снизилась почти вдвое под давлением избыточного предложения, что дополнительно усугубилось ожиданиями снижения спроса в результате эпидемии коронавируса. 30 марта на нидерландском TTF (крупнейший газовый хаб Европы – «Ведомости») стоимость апрельского фьючерса на поставку 1000 куб. м газа колебалась в диапазоне $77–78. При подобном уровне спотовых котировок $1,5 млрд достаточно, чтобы купить около 19,2 млрд куб. м газа, – это сравнимо с объемом, который PGNIG имеет право получить от «Газпрома» вплоть до конца действующего контракта. Но вероятность того, что цены долго продержатся на рекордно низких уровнях, аналитики оценивают как незначительную. Форвардная кривая британского хаба NBP, например, предполагает, что стоимость на газ начнет рост в августе – сентябре и к концу года достигнет уровня около $145 за 1000 куб. м.
После окончания действующего контракта PGNIG продлевать его не планирует, сообщал осенью 2019 г. руководитель польской компании Петр Возняк. «В последние четыре года PGNiG предприняла фундаментальные шаги для диверсификации поставок природного газа в Польшу. Компания заключила долгосрочные контракты на поставку СПГ и приобретает газовые месторождения на норвежском континентальном шельфе», – говорил он. По мнению топ-менеджера, этого должно быть достаточно, чтобы безболезненно отказаться от закупок газа в России.
Польша – седьмой по значимости потребитель российского газа и крупнейший в Центральной Европе. Спрос на газ в этой стране растет в среднем на 2,9% в год и в 2018 г. приблизился к 20 млрд куб. м. Собственная добыча в Польше – около 4 млрд куб. м, «Газпром» обеспечивает более 60% потребностей страны в импорте газа (9,9 млрд куб. м). Но PGNiG неоднократно говорила о желании снизить зависимость от российских поставок, аргументируя это вопросами энергетической безопасности, и последние годы искала альтернативные источники газа.