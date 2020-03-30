Польша заявила о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже

С начала 2020 г. стоимость газа на европейском рынке снизилась почти вдвое под давлением избыточного предложения, что дополнительно усугубилось ожиданиями снижения спроса в результате эпидемии коронавируса. 30 марта на нидерландском TTF (крупнейший газовый хаб Европы – «Ведомости») стоимость апрельского фьючерса на поставку 1000 куб. м газа колебалась в диапазоне $77–78. При подобном уровне спотовых котировок $1,5 млрд достаточно, чтобы купить около 19,2 млрд куб. м газа, – это сравнимо с объемом, который PGNIG имеет право получить от «Газпрома» вплоть до конца действующего контракта. Но вероятность того, что цены долго продержатся на рекордно низких уровнях, аналитики оценивают как незначительную. Форвардная кривая британского хаба NBP, например, предполагает, что стоимость на газ начнет рост в августе – сентябре и к концу года достигнет уровня около $145 за 1000 куб. м.