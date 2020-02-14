«Газпром» оставил руководство без бонусов в 2019 году
Доходы членов правления «Газпрома» в 2019 г. сократились с 2,55 млрд руб. до 1,33 млрд, т. е. почти вдвое, сообщила компания в финансовом отчете по РСБУ. В основном это связано со снижением примерно на 1 млрд руб. их премий.
В правление газового холдинга входят 14 человек, включая его председателя Алексея Миллера. Раскрываемые в отчетности по РСБУ данные о доходах правления включают в себя их зарплату, премии и «иные виды вознаграждений». В 2015–2018 гг. эти выплаты членам правления «Газпрома» в среднем составляли около 2,53 млрд руб. в год.
Исходя из квартальной отчетности «Газпрома» за тот же период соотношение зарплаты и бонусов руководства монополии менялось. Доля зарплаты в общих доходах правления снизилась с 53% в 2015 г. до 41% в 2018 г. – 1,42 млрд и 1,03 млрд руб. соответственно. В 2019 г. зарплаты правления уменьшились еще на 20% до 820 млн руб. Доля премий в 2015–2018 гг., напротив, выросла с 43 до 58% – 1,15 млрд и 1,47 млрд руб. соответственно.
Большая часть премий – вплоть до трех четвертей – выплачивается членам правления одномоментно. Происходит это обычно либо в первом, либо во II квартале, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы. Но в 2019 г. этого не случилось, следует из отчетности компании. Максимальные премии были выплачены членам правления во II квартале, но получили они лишь около 240 млн руб. Для сравнения: годом ранее эта сумма была почти в 5 раз больше – 1,12 млрд руб.
Резкое снижение доходов правления «Газпрома» в 2019 г. связано с тем, что топ-менеджерам не были выплачены годовые бонусы, подтвердил человек, близкий к компании. Но правление не лишилось этих денег, а лишь получит их позже, уверяет он. Почему срок выплат был перенесен и когда премии будут выплачены, собеседник «Ведомостей» не сказал. Представитель «Газпрома» от комментариев отказался.
Порядок вознаграждения руководства «Газпрома» может вскоре существенно измениться. До конца 2020 г. компания планирует утвердить новую долгосрочную программу мотивации топ-менеджеров, сообщил 11 февраля на дне инвестора в Нью-Йорке курирующий финансовый блок зампред правления Фамил Садыгов. «Цель программы – привязка долгосрочной мотивации руководства «Газпрома» к динамике капитализации компании», – сказал он.
В программе будут участвовать члены правления, руководители департаментов компаний, а также генеральные директора дочерних газовых компаний. Вознаграждение будет привязано к KPI. До половины годового вознаграждения топ-менеджеры будут получать акциями, продавать эти бумаги они временно не смогут. На опционную программу будет направлено минимум 0,12% акций компании, сообщил Садыгов. Именно таков сейчас пакет квазиказначейских акций «Газпрома». Рыночная стоимость такого пакета сейчас составляет около 6,6 млрд руб.