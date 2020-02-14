«Газпром» оставил руководство без бонусов в 2019 году

Большая часть премий – вплоть до трех четвертей – выплачивается членам правления одномоментно. Происходит это обычно либо в первом, либо во II квартале, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы. Но в 2019 г. этого не случилось, следует из отчетности компании. Максимальные премии были выплачены членам правления во II квартале, но получили они лишь около 240 млн руб. Для сравнения: годом ранее эта сумма была почти в 5 раз больше – 1,12 млрд руб.