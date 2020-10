Суд Гааги снял арест с водочных брендов Stolichnaya и Moskovskaya

В феврале апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд по иску бывших акционеров ЮКОСа: он удовлетворил жалобу компаний Hulley Enterprises Ltd., Yukos Universal Ltd. и Veteran Petroleum Ltd. на промежуточное решение Окружного суда Гааги, который в апреле апреле 2016 г. отменил решение Международного арбитража в Гааге о взыскании с России этой суммы в их пользу.