Суд Гааги снял арест с водочных брендов Stolichnaya и Moskovskaya

Суд Гааги снял арест с водочных брендов Stolichnaya и MoskovskayaОн был наложен по иску бывших акционеров ЮКОСа
Окружной суд Гааги снял арест с товарных знаков Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат федеральному казенному предприятию (ФКП) «Союзплодоимпорт», говорится в судебном решении, опубликованном 27 октября. Арест был наложен в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) по иску GML, которая представляет интересы бывших акционеров ЮКОСа).
В феврале апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд по иску бывших акционеров ЮКОСа: он удовлетворил жалобу компаний Hulley Enterprises Ltd., Yukos Universal Ltd. и Veteran Petroleum Ltd. на промежуточное решение Окружного суда Гааги, который в апреле апреле 2016 г. отменил решение Международного арбитража в Гааге о взыскании с России этой суммы в их пользу.
В числе арестованных брендов были Moskovskaya, Stolichnaya, «На здоровье», Zubrovka Russian Vodka, Kubanskaya и т.д., говорится в решении. «Союзплодоимпорт» обжаловал арест. Окружной суд Гааги счел изъятие активов незаконным, так как предприятие не может отвечать по долгу России. В частности, согласно российскому Гражданскому кодексу, унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества, говорится в решении. Кроме того, Россия не может отвечать по своим обязательствам имуществом, переданном в созданные ею предприятия, сказано там же.
«Союзплодоимпорт» удовлетворен решением, передал «Ведомостям» через пресс-службу гендиректор предприятия Алексей Маклаков. Сомнений в том, что он будет снят, не было, добавил он. GML намерена оспорить решение, заявил «Ведомостям» ее представитель.
В январе 2020 года Верховный суд Нидерландов окончательно подтвердил права «Союзплодимпорта» на использование водочных брендов Stolichnaya и Moskovskaya в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Тем самым был завершен длившийся больше 15 лет спор за них в этих странах между Россией и владельцем SPI Group Юрием Шефлером. Российская сторона утверждала, что эти марки были незаконно приватизированы: в конце 1990-х Шефлер заплатил за 43 известных бренда, включая Stolichnaya и Moskovskaya, $300 000. Позже Счетная палата заявила, что бренды на самом деле стоили не менее $400 млн. На этом основании Высший арбитражный суд России объявил в 2001 г. продажу незаконной.