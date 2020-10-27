Суд Гааги снял арест с водочных брендов Stolichnaya и Moskovskaya

В январе 2020 года Верховный суд Нидерландов окончательно подтвердил права «Союзплодимпорта» на использование водочных брендов Stolichnaya и Moskovskaya в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Тем самым был завершен длившийся больше 15 лет спор за них в этих странах между Россией и владельцем SPI Group Юрием Шефлером. Российская сторона утверждала, что эти марки были незаконно приватизированы: в конце 1990-х Шефлер заплатил за 43 известных бренда, включая Stolichnaya и Moskovskaya, $300 000. Позже Счетная палата заявила, что бренды на самом деле стоили не менее $400 млн. На этом основании Высший арбитражный суд России объявил в 2001 г. продажу незаконной.