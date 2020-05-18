Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Спор вокруг советских брендов водки — «Столичной» (Stolichnaya), «Московская» (Moskovskaya) и другие идет с начала 2000-х гг. Россия оспаривает их с группой SPI, основанной в 1997 г. российским бизнесменом Юрием Шефлером на базе ЗАО «Союзплодимпорт» — компании с названием, идентичным государственному «Союзплодоимпорту». В 2001 г. Высший арбитражный суд России вернул бренды государству, которое передало их «Союзплодоимпорту», с тех пор государство ведет споры с SPI в других странах. В 2018 г. верховный суд Нидерландов лишил SPI права на советские бренды водки на территории Бенилюкса, постановил выплатить России всю прибыль от их продажи и дополнительно 145 000 евро. Также России перешел производный от «Столичной» бренд Stoli.