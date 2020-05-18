Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Ведомости

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad. Торговые марки, право России на которые было подтверждено в январе, стали частью взыскания в размере $50 млрд, назначенного в феврале Апелляционным судом Гааги.

Суд вынес решение в начале мая. Российские водочные бренды стали целью акционеров ЮКОСа из-за того, что Россия сама доказала в суде государственную принадлежность торговых марок, объяснили в холдинге GML, представляющем бывших акционеров ЮКОСа. В случае с другими зарубежными активами Россия оспаривала претензии, утверждая, что те принадлежат отдельным россиянам или находятся под дипломатической защитой. «Россия потратила почти 20 лет, чтобы доказать свои права на них, поэтому им будет трудно сейчас отрицать право собственности», — сказал представитель NRC. Акционеры планируют выставить бренды на аукцион в сентябре 2019 г.

Спор вокруг советских брендов водки — «Столичной» (Stolichnaya), «Московская» (Moskovskaya) и другие идет с начала 2000-х гг. Россия оспаривает их с группой SPI, основанной в 1997 г. российским бизнесменом Юрием Шефлером на базе ЗАО «Союзплодимпорт» — компании с названием, идентичным государственному «Союзплодоимпорту». В 2001 г. Высший арбитражный суд России вернул бренды государству, которое передало их «Союзплодоимпорту», с тех пор государство ведет споры с SPI в других странах. В 2018 г. верховный суд Нидерландов лишил SPI права на советские бренды водки на территории Бенилюкса, постановил выплатить России всю прибыль от их продажи и дополнительно 145 000 евро. Также России перешел производный от «Столичной» бренд Stoli.

Россия отсудила бренд «Столичная» у SPI Юрия Шефлера

Теперь права на «советские» водки на территории Бенилюкса принадлежат ФКП «Союзплодимпорт»

В феврале 2020 г. апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд по делу о фактической национализации ЮКОСа. В мае Россия обжаловала решение суда. В Минюсте считают, что бывшие владельцы ЮКОСа систематически уклонялись от уплаты налогов и отмывали денежные средства, суд в Гааге, по мнению Минюста, пренебрег этим.

Ранее по теме: Суд Гааги использовал договор о присоединении Крыма в решении по делу ЮКОСа

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных