Марки водки «Столичная» (Stolichnaya) и «Московская» (Moskovskaya) сейчас входят в портфель брендов «Союзплодоимпорта». В 2001 г. Высший арбитражный суд России вернул эти знаки от группы Шефлера государству. «Союзплодоимпорт» с 2002 г. пользуется и распоряжается брендами от лица России. Компания продает водку под этими брендами на внутреннем рынке, а также в странах Бенилюкса. В голландском суде «Союзплодоимпорт» утверждал, что SPI незаконно получила бренды в свое распоряжение. Шефлер, будучи президентом «Союзплодоимпорта», создал в 1997 г. компанию с почти идентичным названием. Эта компания купила 43 бренда за $300 000. Позже Счетная палата заявила, что бренды на самом деле стоили не менее $400 млн. На этом основании Высший арбитражный суд России объявил в 2001 г. продажу незаконной. «Права всегда оставались за российской государственной компанией. В настоящее время это было подтверждено уже семью судами в Нидерландах в ходе разбирательств, которые продолжались 17 лет», – прокомментировала решение Верховного суда Нидерландов защита «Союзплодоимпорта».