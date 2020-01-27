Россия одержала окончательную победу в споре за бренд водки «Столичная»
Верховный суд Нидерландов подтвердил право России на использование бренда водки «Столичная» на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), пишет FT со ссылкой на решение суда. Высшая судебная инстанция отклонила жалобу SPI бизнесмена Юрия Шефлера на решение апелляционного суда в 2018 г., по которому компания была вынуждена прекратить продажу своей продукции в странах Бенилюкса и выплатить России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 г. SPI также должна выплатить России 145 000 евро.
SPI заявила, что будет изучать «средства правовой защиты на уровне ЕС». Группа раскритиковала Верховный суд за то, что он не позволил предоставить доказательства, подтверждающие правоту SPI. «Эти документы демонстрируют, что решение, вынесенное в отношении Spirits [International, дочерней компании SPI] более 10 лет назад, не имеет под собой никаких оснований и должно быть отменено, если будут рассмотрены эти доказательства. Это действительно ошибка правосудия», – считают в SPI.
Как отмечает FT, в июне 2020 г. другой суд в Гааге должен рассмотреть отдельный иск о запрете SPI продавать водку еще в 13 странах в соответствии с правилами ЕС. SPI Шефлера, состояние которого Forbes оценивает в $1,6 млрд, почти два десятка лет ведет борьбу за права на использование водочных брендов «Столичная» и «Московская» и ежегодные доходы в миллиарды долларов. Сейчас суды также идут на территории США и Австралии. Ранее Верховный суд Австрии дважды вынес решение в пользу России, в свою очередь SPI одержала победу в судебных тяжбах в Греции и Бразилии. Ранее голландский и австралийский суды обязали Россию предоставить больше документов, которые якобы подтверждают аргументы SPI.
Марки водки «Столичная» (Stolichnaya) и «Московская» (Moskovskaya) сейчас входят в портфель брендов «Союзплодоимпорта». В 2001 г. Высший арбитражный суд России вернул эти знаки от группы Шефлера государству. «Союзплодоимпорт» с 2002 г. пользуется и распоряжается брендами от лица России. Компания продает водку под этими брендами на внутреннем рынке, а также в странах Бенилюкса. В голландском суде «Союзплодоимпорт» утверждал, что SPI незаконно получила бренды в свое распоряжение. Шефлер, будучи президентом «Союзплодоимпорта», создал в 1997 г. компанию с почти идентичным названием. Эта компания купила 43 бренда за $300 000. Позже Счетная палата заявила, что бренды на самом деле стоили не менее $400 млн. На этом основании Высший арбитражный суд России объявил в 2001 г. продажу незаконной. «Права всегда оставались за российской государственной компанией. В настоящее время это было подтверждено уже семью судами в Нидерландах в ходе разбирательств, которые продолжались 17 лет», – прокомментировала решение Верховного суда Нидерландов защита «Союзплодоимпорта».
На данный момент Шефлер находится за границей. У него есть дома в Лондоне и Майами, вилла на Лазурном берегу, а также два особняка в Юрмале, писал Forbes. В России бизнесмен не был с 2002 г., так как против него ранее были возбуждены уголовные дела по шести статьям, начиная от рэкета и отмывания денег и заканчивая угрозой убийства бывшего исполнительного директора «Союзплодоимпорта» Владимира Логинова. Шефлер не признает обвинения и считает их частью заговора с целью отобрать у его компании водочные бренды.