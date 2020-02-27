Суд Гааги использовал договор о присоединении Крыма в решении по делу ЮКОСа

Суд не поддержал позицию России и заключил, что после подписания и до ратификации ДЭХ страна должна была либо временно применять договор целиком, либо сделать специальное заявление об отказе. Суд также указал на ряд случаев, когда Россия соглашалась временно применить международные договоры с отклонением от российских законов. Одним из примеров суд назвал договор о присоединении Крыма. Он действовал с момента подписания, а не ратификации. При этом, по мнению суда, положения договора противоречили российским законам, так как устанавливали новые государственные границы.