Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Россия обжаловала решение МАГа в Окружной суд Гааги. В апреле 2016 г. суд согласился с доводами российской стороны, что на нее не распространяется соглашение об арбитраже в рамках договора к Энергетической хартии, так как она его не ратифицировала, и постановил, что у Гаагского арбитража не было достаточно оснований рассматривать жалобы бывших акционеров ЮКОСа. Окружной суд Гааги отменил решение МАГа о взыскании с России $50 млрд.