Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд по иску бывших акционеров компании ЮКОС. Таким образом он удовлетворил жалобу экс-акционеров на решение Окружного суда Гааги, который отменил решение Международного арбитража о взыскании с России этой суммы в их пользу. Российская сторона планирует оспорить решение апелляционной инстанции в Верховном суде Нидерландов, говорится на сайте Минюста РФ.
В Минюсте заявили, что Апелляционный суд Гааги проигнорировал тот факт, что бывшие акционеры ЮКОСа «не являлись добросовестными инвесторами». «Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц», – говорится в сообщении министерства. В ведомстве отмечают, что решение голландского апелляционного суда также не соответствует позиции ЕСПЧ, который ранее отверг обвинения в адрес РФ в «политической мотивации» и «репрессивном характере» преследования компании ЮКОС.
В Кремле решение голландского апелляционного суда комментировать пока не готовы. «Это какая-то новая информация, я пока ею не владею, поэтому я не могу ее комментировать», – сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Решение Апелляционного суда Гааги окончательное, пояснил «Ведомостям» управляющий партнер московского офиса КА Pen & Paper Антон Именнов. «Теперь решение первой инстанции отменено, а решение Международного арбитража в Гааге от 18 июля 2014 г. вступает в законную силу, причем оспаривание в Верховном суде Нидерландов по существу уже невозможно – остались лишь процессуальные основания для обжалования, но число их крайне незначительно. Поскольку решение вступило в законную силу, уже в самом ближайшем будущем можно ожидать новую череду арестов имущества и активов России, находящихся за рубежом», – сказал он.
«C большой вероятностью Россия обжалует сегодняшнее решение в Верховном суде Нидерландов. На это есть три месяца, – комментирует управляющий партнер «Кульков, Колотилов и партнеры» Максим Кульков. – Однако Верховный суд не пересматривает дела по фактам, только проверяет, не нарушены ли нормы права (по аналогии с российским кассационным судом). Учитывая характер дела и его предыдущую историю, можно предположить, что его рассмотрение в Верховном суде займет годы».
Скорее всего Россия в жалобе будет ссылаться на тот факт, что она не ратифицировала договор к Энергетической хартии, говорит старший юрист Eversheds Sutherland Татьяна Кандрина: «Можно ожидать, что акционерами в разные страны будут поданы иски о взыскании с России средств и аресте государственного имущества».
В случае если в результате рассмотрения жалобы решение международного арбитража о взыскании останется в силе, то для его исполнения на территории России нужно осуществить процедуру признания судебного акта, напоминает партнер юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак. Но перспектива признания такого решения российским судом выглядит призрачной, ранее Конституционный суд России разъяснил, что решения международных судов не могут приводиться в исполнение, если они противоречат Конституции и публичному порядку, добавляет он.
В феврале 2005 г. три связанные с бывшим акционером ЮКОСа компании подали иски в Международный арбитраж в Гааге (МАГ) с требованием взыскать с России около $100 млрд. Истцы, в частности, ссылались на положения о защите инвестиций Энергетической хартии, подписанной Россией.
В июле 2014 г. МАГ постановил, что российская сторона в начале 2000-х гг. совершила полномасштабную атаку на ЮКОС и ее бенефициаров с целью обанкротить нефтяную компанию и завладеть ее активами, одновременно удалив главу компании Михаила Ходорковского с политической арены. Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании. В июне 2015 г. в соответствии с вердиктом третейского суда в Гааге в Бельгии и Франции был наложен обеспечительный арест на имущество, которое исполнители решения сочли российским.
Россия обжаловала решение МАГа в Окружной суд Гааги. В апреле 2016 г. суд согласился с доводами российской стороны, что на нее не распространяется соглашение об арбитраже в рамках договора к Энергетической хартии, так как она его не ратифицировала, и постановил, что у Гаагского арбитража не было достаточно оснований рассматривать жалобы бывших акционеров ЮКОСа. Окружной суд Гааги отменил решение МАГа о взыскании с России $50 млрд.
В июле 2016 г. экс-акционеры компании ЮКОС обратились в Апелляционный суд Гааги для отмены решения нижестоящего Окружного суда Гааги, требуя восстановить арбитражные решения о выплате $50 млрд.