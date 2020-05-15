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Россия обжаловала решение суда Гааги о выплате акционерам ЮКОСа $57 млрд

Суд проигнорировал многочисленные доказательства и позицию ЕСПЧ, утверждает Минюст
Анастасия Корня
Офис ЮКОСа. Архивное фото /Сергей Николаев / Ведомости

Российская Федерация обжаловала в Верховном суде Нидерландов решение Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей нефтекомпании ЮКОС о взыскании в их пользу $57 млрд, сообщил Минюст.

В кассационной жалобе говорится, что суд Гааги «пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования». Бывшими владельцами ЮКОСа «были допущены систематическое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денежных средств и прочие противоправные действия», указали в Минюсте. «Поэтому истцы, имея «грязные руки», не могут быть признаны добросовестными инвесторами в смысле Договора к Энергетической хартии, на который они ссылаются», – настаивают в российском ведомстве. Там также утверждают, что в ходе арбитражного разбирательства компании-истцы ввели арбитров в заблуждение относительно конечных бенефициаров компаний, подавших иски против Российской Федерации. За ними стояли российские олигархи – бенефициары ЮКОСа, которые не могут быть признаны иностранными инвесторами. Наконец, настаивает Минюст, решение Апелляционного суда Гааги не соответствует позиции Европейского суда по правам человека. Последний в своих решениях неоднократно отвергал обвинения в адрес Российской Федерации в «политической мотивации» и «репрессивном характере» налоговых мер, принятых в отношении ЮКОСа.

Тяжба тянется с 2005 г., когда дочерние компании группы «Менатеп» Yukos Universal и Hulley Enterprises, владевшие 51% акций ЮКОСа, подали в Международный арбитражный суд Гааги иск к России о взыскании ущерба от экспроприации активов ЮКОСа в размере $28,3 млрд. Общая сумма претензий к России с учетом иска еще одного владельца, Veteran Petroleum, составила $33,1 млрд. Истцы ссылались на положения о защите инвестиций Энергетической хартии, подписанной Россией. В 2014 г. арбитраж признал действия России нарушением Энергетической хартии и обязал выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд, после чего в ряде стран были предприняты попытки ареста счетов и активов России в счет возмещения долга. Однако в 2016 г. Окружной суд Гааги отменил это решение — по его мнению, арбитраж не имел достаточных оснований принимать к рассмотрению жалобу, поскольку Россия не ратифицировала Энергетическую хартию и, следовательно, на нее не распространяется соглашение об арбитраже в рамках этой хартии. В феврале 2020 г. Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда и снова обязал Россию выплатить $50 млрд по иску экс-акционеров ЮКОСа.

Аргументы, изложенные в кассационной жалобе, ранее уже приводились российской стороной в ходе этого процесса, новых не прозвучало. Да это и невозможно, объясняет Андрей Кондаков, глава Международного центра правовой защиты, представляющего интересы России в международных судах по этому делу: формат кассации не позволяет привносить в дело новые элементы. «Поэтому мы системно и методично продолжаем разбирать многочисленные ошибки, допущенные Апелляционным судом», – говорит он. По предварительной оценке, рассмотрение дела Верховным судом Нидерландов может занять около 1,5 года.

«Ведомости» также обратились за комментариями к представителю истцов Джонатану Хиллу, ответа пока не последовало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных