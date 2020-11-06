Верховный суд признал законной схему банкротства «Солнечных продуктов»Он не стал исключать «Русагро» из реестра кредиторов
Верховный суд отклонил жалобы миноритарных кредиторов масложирового холдинга «Солнечные продукты» на схему его банкротства. Схему оспаривали Балтинвестбанк (принадлежит банку «Абсолют»), «ВТБ факторинг» (входит в ВТБ), «Капитал факторинг», Syngenta и др., требования которых суммарно составляют свыше 4 млрд руб.
Группа «Русагро» Вадима Мошковича в октябре 2018 г. объявила о покупке контрольного пакета акций «Солнечных продуктов» у группы «Букет» Владислава Бурова, а вскоре после этого приобрела еще и права требования к «Солнечным продуктам» по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. Впоследствии «Русагро», как следует из судебных материалов, инициировала банкротство компаний из группы «Солнечные продукты». Они выступали поручителями по кредиту Россельхозбанка на 600 млн руб., предоставленному ТД «Солнечные продукты». Причиной для признания их несостоятельными стала просрочка по процентам на 8 млн руб. Миноритарные кредиторы сочли, что просрочка была создана искусственно под влиянием «Русагро», чтобы досрочно потребовать возврат основного долга и начать контролируемое банкротство. Они опасались, что по итогам этой процедуры большую часть долга вернет «Русагро», а миноритарные кредиторы останутся ни с чем: доля группы Мошковича в требованиях кредиторов – свыше 90%, пропорционально будет распределяться и возврат долга. Чтобы этого избежать, они стали оспаривать включение «Русагро» в реестр кредиторов.
Их позицию в начале 2020 г. поддержал 12-й Арбитражный апелляционный суд: его решением агрохолдинг был исключен из реестра кредиторов. Суд признал «Русагро» аффилированным кредитором «Солнечных продуктов» и то, что его действия направлены на контролируемое банкротство в ущерб другим кредиторам. Однако следующая инстанция летом это решение отменила. Суд указал, что закон о банкротстве не запрещает мажоритарному кредитору, который при этом еще и является собственником, подавать заявления о банкротстве при наличии оснований для этого. При этом апелляция не установила, что «Русагро» собиралась причинить вред независимым кредиторам. Кроме того, аффилированность кредитора не является самостоятельным основанием для отказа во включении в реестр требований, писал суд.
В октябре Верховный суд согласился с доводами кассационной инстанции и отказал в передаче жалобы независимых кредиторов в Судебную коллегию по экономическим спорам. Представитель «Русагро» на запрос не ответил. Представители ВТБ, Балтинвестбанка, «Капитал факторинга» и Syngenta от комментариев отказались. Сотрудники двух компаний-кредиторов заявили «Ведомостям», что такое решение Верховного суда стало неожиданным и они планируют его обжаловать.
Подходы судов к аффилированным кредиторам менялись: примерно до 2016 г. суды включали их требования в реестр кредиторов, а после, наоборот, стали отказывать, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Однако в начале 2020 г. Верховный суд выпустил разъяснения на этот счет. Там он указал, что включать таких кредиторов в реестр необходимо, но их требования должны удовлетворяться только после всех независимых кредиторов, напоминает Клеточкин. Также они не могут голосовать по вопросу о выборе арбитражного управляющего и другим важным вопросам. Сейчас же получается, что «Русагро» будет включена в реестр третьей очереди наравне с другими кредиторами и требования будут удовлетворяться пропорционально доле кредитора. Следовательно, «Русагро» получит свыше 90% выручки от продажи активов, а на всех остальных кредиторов будет распределена оставшаяся часть. Независимые кредиторы могут обжаловать это решение, обратившись в президиум Верховного суда или к его председателю, но такие жалобы редко рассматриваются.
«Русагро» – один из крупнейших российских агрохолдингов с выручкой 138,2 млрд руб. за 2019 г. Она специализируется на производстве сахара, свинины, подсолнечного масла и т. д. По итогам прошлого года компания увеличила производство масложировой продукции почти в 2,4 раза до 1,8 млн т, в том числе за счет заводов и комбинатов «Солнечных продуктов». В итоге холдинг стал крупнейшим производителем подсолнечного масла, маргарина, также он занимает 2-е место по производству майонеза, следует из данных самой компании и Масложирового союза России. Именно это направление в прошлом году принесло «Русагро» наибольшую выручку – 62,4 млрд руб.