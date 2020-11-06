Верховный суд признал законной схему банкротства «Солнечных продуктов»

Подходы судов к аффилированным кредиторам менялись: примерно до 2016 г. суды включали их требования в реестр кредиторов, а после, наоборот, стали отказывать, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Однако в начале 2020 г. Верховный суд выпустил разъяснения на этот счет. Там он указал, что включать таких кредиторов в реестр необходимо, но их требования должны удовлетворяться только после всех независимых кредиторов, напоминает Клеточкин. Также они не могут голосовать по вопросу о выборе арбитражного управляющего и другим важным вопросам. Сейчас же получается, что «Русагро» будет включена в реестр третьей очереди наравне с другими кредиторами и требования будут удовлетворяться пропорционально доле кредитора. Следовательно, «Русагро» получит свыше 90% выручки от продажи активов, а на всех остальных кредиторов будет распределена оставшаяся часть. Независимые кредиторы могут обжаловать это решение, обратившись в президиум Верховного суда или к его председателю, но такие жалобы редко рассматриваются.