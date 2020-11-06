Операторы каршеринга выступили против регулирования отрасли

Операторы каршеринга выступили против регулирования отраслиИзбирательное регулирование именно каршеринга избыточно, считают они
Крупнейшие компании каршеринга России выступили против разработки отдельного закона о регулировании их деятельности, который планируется начать обсуждать в комитете по транспорту в Госдуме. Аргументы были приведены в письме руководителей «Яндекс.Драйва», Youdrive и Belka.car (есть в распоряжении «Ведомостей») председателю Госдумы Вячеславу Володину. Подлинность документа подтвердили представители всех компаний.
Поводом изложить такую позицию стали заявления членов думского комитета по транспорту о планах разработать законопроект, который бы на федеральном уровне ввел запрет на пользование машинами каршеринга для водителей, грубо нарушающих ПДД, и запрет передавать право управлять автомобилем посторонним лицам – не тем, кто оформляет аренду в приложении. Такие идеи высказывали депутаты Максим Сураев и Виталий Ефимов.