Операторы каршеринга выступили против регулирования отрасли

Поводом изложить такую позицию стали заявления членов думского комитета по транспорту о планах разработать законопроект, который бы на федеральном уровне ввел запрет на пользование машинами каршеринга для водителей, грубо нарушающих ПДД, и запрет передавать право управлять автомобилем посторонним лицам – не тем, кто оформляет аренду в приложении. Такие идеи высказывали депутаты Максим Сураев и Виталий Ефимов.