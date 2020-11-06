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Операторы каршеринга выступили против регулирования отрасли

Избирательное регулирование именно каршеринга избыточно, считают они
Анастасия Львова
На 1,8% за девять месяцев 2020 г. выросло число ДТП с автомобилями каршеринга в Москве, составив 283 аварии, по данным дептранса столицы /Агентство «Москва»

Крупнейшие компании каршеринга России выступили против разработки отдельного закона о регулировании их деятельности, который планируется начать обсуждать в комитете по транспорту в Госдуме. Аргументы были приведены в письме руководителей «Яндекс.Драйва», Youdrive и Belka.car (есть в распоряжении «Ведомостей») председателю Госдумы Вячеславу Володину. Подлинность документа подтвердили представители всех компаний.

Поводом изложить такую позицию стали заявления членов думского комитета по транспорту о планах разработать законопроект, который бы на федеральном уровне ввел запрет на пользование машинами каршеринга для водителей, грубо нарушающих ПДД, и запрет передавать право управлять автомобилем посторонним лицам – не тем, кто оформляет аренду в приложении. Такие идеи высказывали депутаты Максим Сураев и Виталий Ефимов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных