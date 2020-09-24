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Нетрезвых сотрудников не пустит на работу автоматизированная система

Ее разработали «дочка» «Ростеха» NtechLab и компания MedPoint 24
Павел Клевошин Татьяна Исакова
Для проведения проверки водителей будет использоваться программно-аппаратный комплекс, включающий в себя ИК-термометр, камеру с технологией распознавания лиц, тонометр для измерения давления и алкотестер /Getty Images

Предрейсовые проверки водителей общественного и коммерческого транспорта на алкоголь можно будет проводить дистанционно – систему, предназначенную для этого, разработали компании MedPoint24 и NtechLab (входит в ГК «Ростех»). Об этом их представители рассказали «Ведомостям». По их словам, для проведения проверки будет использоваться программно-аппаратный комплекс, включающий в себя ИК-термометр, камеру с технологией распознавания лиц, тонометр для измерения давления и алкотестер. Стационарный комплекс для «бесчеловечной» проверки на трезвость (их будут устанавливать на автобазах и в офисах транспортных компаний) стоит 180 000 руб., переносной – 130 000 руб.

При оформлении сотрудника на работу система фотографирует его и заносит в базу данных с привязкой ко всем медицинским показателям. В дальнейшем пользователь самостоятельно авторизуется в системе, говорит представитель NtechLab.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных