Нетрезвых сотрудников не пустит на работу автоматизированная система

Предрейсовые проверки водителей общественного и коммерческого транспорта на алкоголь можно будет проводить дистанционно – систему, предназначенную для этого, разработали компании MedPoint24 и NtechLab (входит в ГК «Ростех»). Об этом их представители рассказали «Ведомостям». По их словам, для проведения проверки будет использоваться программно-аппаратный комплекс, включающий в себя ИК-термометр, камеру с технологией распознавания лиц, тонометр для измерения давления и алкотестер. Стационарный комплекс для «бесчеловечной» проверки на трезвость (их будут устанавливать на автобазах и в офисах транспортных компаний) стоит 180 000 руб., переносной – 130 000 руб.