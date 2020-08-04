Систему распознавания лиц в вагонах московского метро развернет «Максимателеком»Такие системы могут использоваться для слежки за гражданами, опасаются эксперты
Провайдер бесплатного WiFi «Максимателеком», работающий, в частности, в Московском метрополитене, выиграл конкурс на оснащение его вагонов системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Это следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок. Сумма контракта составила 1,38 млрд руб. Это плата за установку в метро 12 304 вагонных камер, 418 серверов распознавания лиц, 398 LTE-роутеров и 1538 коммутаторов, следует из технического задания конкурса
В начале этого года мэр Москвы Сергей Собянин обещал, что внедрение полноценной системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц завершится в Московском метрополитене к 1 сентября. На улицах столицы система видеоаналитики была внедрена в массовом порядке с 1 января, писали ранее «Ведомости». Важный элемент городской системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц – технология поиска людей в потоке. Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы заказал эту систему у компании Ntechlab (12,5% контролирует «Ростех», 25% – фонд Рубена Варданяна, остальное – у пятерых основателей и миноритария первого раунда инвестиций). Ntechlab отказались комментировать, будут ли их решения использоваться в вагонах метро. Так же поступили представители ДИТа. Представители метрополитена и «Максимателекома» не ответили на запрос «Ведомостей».
С одной стороны, оборудование камерами вагонов метро нужно для обеспечения безопасности, с другой – это морально-этический вопрос, рассуждает гендиректор компании «Аванпост», специализирующейся в сфере информационной безопасности, Андрей Конусов. Формально это слежка, которая может использоваться в разных целях, считает он: официально – для борьбы с терроризмом и поиска преступников. Но очевидно, что лица, получающие информацию о перемещении граждан, могут использовать ее иначе, не исключает Конусов. Также данные умного видеонаблюдения в какой-то момент могут быть использованы крупными корпорациями для продвижения товаров и услуг, полагает эксперт.
1,39 млрд руб.
чуть больше этой суммы составляла стартовая цена конкурса на создание системы распознавания лиц в вагонах метро, следует из конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок
Конусов также не исключает, что система распознавания лиц может быть взломана и использована в корыстных целях, например для отслеживания перемещений конкретных лиц.
В павильонах и на станциях Московского метрополитена системы распознавания лиц уже используются и показали свою эффективность при обнаружении правонарушителей, говорит эксперт по информационной безопасности Денис Батранков. Оснащение подвижного состава камерами и их интеграция с системой распознавания лиц вполне логичный шаг, считает он. Здесь важен чисто психологический фактор: понимание, что ведется видеонаблюдение, уже само по себе способно остановить преступников и хулиганов, отмечает Батранков. В то же время система анализа биометрических данных вклинивается в персональное пространство граждан, поэтому чрезвычайно важно обеспечить работу всей системы в полном соответствии с ее заявленными целями, гарантировать права и свободы обычных граждан и защиту от внешнего проникновения, предупреждает эксперт.
В данном случае важно, чтобы к системе имели доступ только уполномоченные сотрудники, продолжает Батранков. Поскольку это не первый такой проект в метро и системы защиты каналов и контроля доступа к информации уже есть, эта задача несколько упрощается. По его словам, в случае взлома срабатывает система защиты и блокирует несанкционированный доступ.
Система распознавания лиц в Москве уже подвергалась критике правозащитников. Как ранее писали «Ведомости», в начале июля жительница Москвы Алена Попова вместе с бывшим замминистра энергетики Владимиром Миловым подали жалобу в Европейский суд по правам человека о применении технологий во время протестов в сентябре 2019 г. после выборов в Мосгордуму. Попова пыталась оспорить использование системы в Савеловском районном суде города Москвы, однако суд не нашел доказательств того, что система позволяет установить личность человека.
Представители Московского метрополитена и «Максимателекома» не ответили на запрос «Ведомостей». Представители ДИТ Москвы отказались от комментариев.