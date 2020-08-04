Систему распознавания лиц в вагонах московского метро развернет «Максимателеком»

В павильонах и на станциях Московского метрополитена системы распознавания лиц уже используются и показали свою эффективность при обнаружении правонарушителей, говорит эксперт по информационной безопасности Денис Батранков. Оснащение подвижного состава камерами и их интеграция с системой распознавания лиц вполне логичный шаг, считает он. Здесь важен чисто психологический фактор: понимание, что ведется видеонаблюдение, уже само по себе способно остановить преступников и хулиганов, отмечает Батранков. В то же время система анализа биометрических данных вклинивается в персональное пространство граждан, поэтому чрезвычайно важно обеспечить работу всей системы в полном соответствии с ее заявленными целями, гарантировать права и свободы обычных граждан и защиту от внешнего проникновения, предупреждает эксперт.