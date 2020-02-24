МВД при помощи камер будет искать преступников по татуировкам и голосу
МВД занимается разработкой Федеральной информационной системы биометрических учетов (ФИСБУ) для поиска преступников и подозреваемых с помощью городских камер видеонаблюдения. Об этом РБК рассказал гендиректор Русского биометрического общества, участвующего в разработке проекта, Данила Николаев. Информацию подтвердил советник министра внутренних дел Владимир Овчинский.
Ведомство рассчитывает, что система с помощью искусственного интеллекта сможет узнавать людей по лицу, голосу, радужной оболочке глаза и даже по татуировкам на открытых частях тела. Сейчас проект находится на стадии опытно-конструкторских работ. Внедрить систему планируется до конца 2021 г.
МВД также проявило интерес к распознаванию преступника по походке, но пока не включило это в список характеристик для ФИСБУ, отметил Николаев. Источник РБК, близкий к МВД, рассказал, что министерство уже тестирует разные формы распознавания, в частности, по походке.
Разработка ведется в рамках государственной программы «Безопасный город» в Москве и финансируется из бюджета этого проекта, уточнил Овчинский. Тестирование системы станет одним из проектов «регуляторной песочницы» для развития искусственного интеллекта (ранее соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы).
В середине февраля начальник отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Головин сообщил, что в столице уже работает система распознавания лиц, в которой задействованы 105 000 камер. В будущем их число планируется увеличить до 200 000. К сентябрю 2020 г. система распознавания лиц полностью заработает в московском метрополитене, говорил мэр Сергей Собянин.