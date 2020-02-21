Собянин рассказал о слежке за потенциальными носителями коронавируса

В пример Собянин привел случай с гражданкой Китая, которая прилетела в Москву и была госпитализирована с признаками COVID-19 (позднее анализы показали, что коронавируса у нее нет). В частности, власти с помощью камер следили за тем, чтобы ее соседка не выходила из квартиры. После того как она вышла погулять и встретилась со своим знакомым, медики нашли ее собеседника и взяли у него анализы.