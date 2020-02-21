Собянин рассказал о слежке за потенциальными носителями коронавируса
Система распознавания лиц, работающая в Москве, использовалась для того, чтобы следить за потенциальными зараженными коронавирусом, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Гражданам, прибывающим из Китая, выдается постановление о двухнедельном карантине по месту жительства. Для соблюдения режима используются различные технические средства, в том числе видеоанализ.
В пример Собянин привел случай с гражданкой Китая, которая прилетела в Москву и была госпитализирована с признаками COVID-19 (позднее анализы показали, что коронавируса у нее нет). В частности, власти с помощью камер следили за тем, чтобы ее соседка не выходила из квартиры. После того как она вышла погулять и встретилась со своим знакомым, медики нашли ее собеседника и взяли у него анализы.
По одному частному случаю, который мэр привел в пример, были собраны данные минимум о 750 человек. В их числе – водитель такси, на котором женщина возвращалась из аэропорта, пассажиры рейса Пекин – Москва, соседи по дому и человек, одновременно зашедший с ней в подъезд. Помимо удаленной слежки полицейские и медработники проводят рейды по «местам возможного проживания» граждан Китая и России, прибывших до усиления таможенных ограничений. Рейды, по словам мэра, могут проводиться не только в гостиницах и общежитиях, но и в частных квартирах.
Вспышка заболеваний, вызванная коронавирусом нового типа COVID-19, произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 г. К 21 февраля комиссия по здравоохранению Китая сообщила о более чем 75 000 случаев заболевания, более 2200 из которых закончились летальным исходом. Заболевших COVID-19 на территории России нет. Двое жителей Китая, ранее госпитализированные с коронавирусом, были выписаны к 12 февраля. Заболевший гражданин России, путешествовавший на круизном лайнере Diamond Princess, сейчас находится в больнице в Японии.