Данные о маршрутах городского транспорта станут общедоступными

При этом используют эти данные только подразделения Минтранса или контролируемые им организации, которые получают информацию от перевозчиков и могут оценивать их работу и загрузку, рассказывает директор по развитию компании «Форт-телеком» Владимир Макаренко: «У других доступа к этим данным нет, а население получает информацию или из каких-то региональных приложений, или из крупных, как «Яндекс.Карты». Открытый доступ к данным перевозчиков, по словам Макаренко, даст возможность и небольшим регионам, и крупным городам аккумулировать информацию и наладить к ней доступ граждан, говорит Макаренко.