Данные о маршрутах городского транспорта станут общедоступными

Данные о маршрутах городского транспорта станут общедоступнымиЭто поможет разработчикам навигационных приложений и стартапам, считают авторы проекта
Изменения будут зафиксированы в тексте закона «О навигационной деятельности». Это следует из плана мероприятий реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности, утвержденного распоряжением правительства РФ 5 ноября.
Сегодня данные о движении транспорта разработчики приложений (например, «Яндекс.Карты») получают напрямую от перевозчика.
На данный момент каждый маршрутный автобус оснащен оборудованием, позволяющим отслеживать его перемещение на дорогах, рассказал «Ведомостям» Ярослав Федосеев, представитель рабочей группы «Автонет» «Национальной технологической инициативы», ответственной за реализацию проекта.
В настоящий момент в законе «О навигационной деятельности» не установлен порядок предоставления данных о движении транспорта и перевозчик сам решает, открывать к ним доступ разработчикам или нет, говорит Федосеев. По факту это приводит к тому, что данные предоставляются крупным компаниям, хотя в России есть и другие разработчики, готовые создавать конкурентоспособные приложения для навигации.
Законодательные изменения сделают данные перевозчиков открытыми. Они будут предоставляться по запросу всем, кто будет в них заинтересован, отмечает Федосеев.
В числе ответственных за исполнение данного пункта плана мероприятий помимо «Автонета» указаны также Минтранс, Минпромторг, Минцифры и Минэкономразвития.
Представители Минцифры пояснили «Ведомостям», что участвуют в данном проекте в первую очередь как консультанты: в полномочия министерства войдет оценка открытых данных по утвержденным государственным стандартам.
В Минэкономразвития заявили, что при поступлении к ним проекта поправок в закон оценят и согласуют их в установленном порядке.
Участники рынка отмечают, что предоставить доступ к телематическим данным нужно было давно, потому что нормативы, обязывающие использовать навигационное оборудование на общественном транспорте, действуют уже с начала 2010-х гг.
При этом используют эти данные только подразделения Минтранса или контролируемые им организации, которые получают информацию от перевозчиков и могут оценивать их работу и загрузку, рассказывает директор по развитию компании «Форт-телеком» Владимир Макаренко: «У других доступа к этим данным нет, а население получает информацию или из каких-то региональных приложений, или из крупных, как «Яндекс.Карты». Открытый доступ к данным перевозчиков, по словам Макаренко, даст возможность и небольшим регионам, и крупным городам аккумулировать информацию и наладить к ней доступ граждан, говорит Макаренко.
Понимание того, как устроен трафик внутри недели и дня (пики в начале часа, вечером пятницы и т. д.), а также тайминг поездок и другие данные могут быть интересны многим – от операторов каршеринга и электросамокатов до ритейла, который «сидит на трафике», считает руководитель практики по работе с транспортной отраслью Deloitte Денис Похазников. Сейчас доступ к таким данным есть только у IT-гигантов, констатирует эксперт.
К октябрю 2021 г. поправки в закон должны быть одобрены Советом Федерации, указано в плане мероприятий.
Из этого следует, что в силу обновленный закон «О навигационной деятельности» вступит, скорее всего, в начале 2022 г., полагает Федосеев.
В Минтрансе РФ отметили, что в обновленном варианте закона «О навигационной деятельности» правительство РФ будет наделено новыми полномочиями: «Определением порядка, периодичности и объема размещения операторами навигационно-информационных систем в сети «Интернет» общедоступной навигационной информации о колесных транспортных средствах, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа.
В департаменте транспорта Москвы и компании «Яндекс» на момент публикации статьи не ответили на запрос «Ведомостей».