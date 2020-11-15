Операторы наружной рекламы просят о поддержке

Операторы наружной рекламы просят о поддержкеОни ждут закона об отсрочке по платежам за конструкции
Ассоциация рекламораспространителей Московской области (АРМО) обратилась к Михаилу Мишустину с просьбой ускорить принятие законопроекта № 102969 об отсрочке по платежам за право установки и эксплуатации рекламных конструкций. Письмо было направлено 19 октября (копия есть у «Ведомостей»), а 3 ноября аппарат правительства направил обращение АРМО в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), знает источник «Ведомостей».
Законопроект № 102969 антимонопольного ведомства был опубликован на regulation.gov в июне. Ранее, в мае, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в правительство с просьбой поддержать отрасль наружной рекламы, ставшую одной из наиболее пострадавших во время пандемии коронавируса. «Законопроект прошел общественные слушания, получил положительные отзывы, но не попал в правительство по непонятным причинам», – сообщает АРМО в письме Мишустину.