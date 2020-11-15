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Операторы наружной рекламы просят о поддержке

Они ждут закона об отсрочке по платежам за конструкции
Тимур Бордюг
До пандемии 40–47% выручки небольших и средних операторов наружной рекламы уходили на платежи за право на установку и эксплуатацию конструкций /Евгений Разумный / Ведомости

Ассоциация рекламораспространителей Московской области (АРМО) обратилась к Михаилу Мишустину с просьбой ускорить принятие законопроекта № 102969 об отсрочке по платежам за право установки и эксплуатации рекламных конструкций. Письмо было направлено 19 октября (копия есть у «Ведомостей»), а 3 ноября аппарат правительства направил обращение АРМО в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), знает источник «Ведомостей».

Законопроект № 102969 антимонопольного ведомства был опубликован на regulation.gov в июне. Ранее, в мае, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в правительство с просьбой поддержать отрасль наружной рекламы, ставшую одной из наиболее пострадавших во время пандемии коронавируса. «Законопроект прошел общественные слушания, получил положительные отзывы, но не попал в правительство по непонятным причинам», – сообщает АРМО в письме Мишустину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных