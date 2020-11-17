В России могут возникнуть проблемы с продажей текилы

По его словам, к примеру, отдельного термина «текила» в этом документе нет. Он напоминает, что, согласно стандарту Мексики, на основании которого и производится этот напиток, допустимый уровень содержания метанола в нем может быть выше: он варьируется от 0,03 до 0,3%. Следовательно, нормы техрегламента в действующей редакции ограничивают продажу в России этого напитка, резюмирует Петров. По действующим же сейчас нормам для некоторых напитков, в том числе и для текилы, этот показатель не регламентируется, напоминает он.