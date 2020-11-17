В России могут возникнуть проблемы с продажей текилы

В России могут возникнуть проблемы с продажей текилыВласти Мексики предлагают внести изменения в законодательство стран ЕАЭС
Посол Мексики Норма Пенсадо обратилась к российскому вице-премьеру Алексею Оверчуку с просьбой поддержать внесение дополнений в технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Из ее письма, с копией которого ознакомились «Ведомости», следует, что правительство Мексики, а также местный Совет по надзору за производством текилы (CRT) предлагают включить в документ понятия текилы и мескаля – традиционных алкогольных напитков страны.
Это позволит избежать их исчезновения с рынков стран союза после вступления технического регламента в силу. В нем установлено требование по содержанию метанола в спиртных напитках: в пересчете на безводный спирт оно должно быть не более 0,05%, объясняет директор по корпоративным отношениям «Diageo Восточная Европа» (среди ее брендов текилы – Don Julio и Casamigos) Дмитрий Петров.
По его словам, к примеру, отдельного термина «текила» в этом документе нет. Он напоминает, что, согласно стандарту Мексики, на основании которого и производится этот напиток, допустимый уровень содержания метанола в нем может быть выше: он варьируется от 0,03 до 0,3%. Следовательно, нормы техрегламента в действующей редакции ограничивают продажу в России этого напитка, резюмирует Петров. По действующим же сейчас нормам для некоторых напитков, в том числе и для текилы, этот показатель не регламентируется, напоминает он.
Правительство Мексики обеспокоено отсутствием регулирования текилы и мескаля в техническом регламенте, пишет Пенсадо Оверчуку. Представитель Минфина подтвердил получение письма, оно сейчас находится на рассмотрении. Представитель посольства Мексики от комментариев отказался, запрос в правительство страны остался без ответа. Представитель МИДа по существу не ответил.
Обеспокоенность мексиканской стороны уже доведена до партнеров России по ЕАЭС, говорит представитель Оверчука. Он напомнил, что на заседании 3 ноября члены совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) согласились на год перенести срок вступления в силу технического регламента – до 1 января 2022 г. По его словам, российской стороне поручено внести проект изменений в документ до 30 апреля следующего года. Пока проект изменений в ЕЭК не представлен, отметил представитель комиссии.
Партнер юридической фирмы Claims Игорь Невзоров напоминает, что технология производства текилы и мескаля в Мексике строго регламентирована. Чтобы эти понятия можно было внести в законодательство стран ЕАЭС, необходимо согласовать редакцию с мексиканской стороной, говорит он. Петров отмечает, что содержание метанола в текиле обеспечивает характерные и уникальные для данного напитка аромат и вкус, оно безопасно для здоровья потребителей. С ним согласна заместитель гендиректора по регулятивным вопросам Комитета производителей алкогольной продукции Елена Новожилова: концентрация безопасна, но формально она не соответствует новым требованиям. По ее словам, чтобы избежать этого, необходимо внести эти понятия в новый регламент и установить к текиле и мескалю требования, соответствующие стандартам страны производства.
Согласно данным CRT, в 2019 г. в Мексике произведено 352 млн л этого напитка, 246,7 млн л отправлено на экспорт. Самые продаваемые бренды текилы в мире – Patron, Sauza, Olmeca Altos, по данным журнала Drinks International. Импорт в Россию в прошлом году вырос на 6% до 3,3 млн л, по информации Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА). Розничные продажи текилы и мескаля в России в прошлом году составили 6,1 млрд руб., по данным Euromonitor International. Это нишевая алкогольная категория, ее потребители – небольшой круг ценителей, говорит директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. Для примера: импорт коньяка и бренди в прошлом году составил 48 млн л, виски – 39 млн л.
Спрос на текилу в России стабилен много лет, говорит совладелец компании-импортера АСТ (занимается импортом и дистрибуцией в России брендов El Jimador, Jose Cuervo, Herradura, Pepe Lopez) Леонид Рафаилов. Он поддерживает перенос сроков вступления в силу технического регламента, это позволит внести в него необходимые изменения. Тогда на контрэтикетке импортеры смогут продолжать называть напиток текилой, тогда как по действующей редакции ее пришлось бы переименовать в «спиртной напиток», что вводило бы потребителей в заблуждение, говорит Рафаилов.
Технический регламент обсуждался несколько лет, но его принятие для многих участников рынка в 2018 г. стало неожиданностью, говорили ранее «Ведомостям» представители алкогольных компаний. Самая большая дискуссия после его принятия возникла у пивоваров: для пива в регламенте снижено допустимое содержание солода – с 80 до 50%. Небольшие и средние пивовары сочли, что это ухудшит качество напитка, а крупные транснациональные компании увидели в этом возможность экспериментировать с рецептурой.