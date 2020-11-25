Иностранные фармпроизводители против госзакупок инсулина с низкой дозировкой

Иностранные фармпроизводители против госзакупок инсулина с низкой дозировкойТакой препарат производит российский «Герофарм»
Иностранные фармпроизводители пытаются не допустить госзакупок инсулина с низкой дозировкой. Его производством занимается российская компания «Герофарм»
Ассоциация иностранных фармпроизводителей (AIPM) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой отозвать письмо в региональные подразделения ведомства, в котором она допускает участие в госзакупках препарата с международным непантентованным наименованием (МНН) инсулина гларгина в разных дозировках. Аналогичный документ, с которым ознакомились «Ведомости», был направлен и в Минздрав.
Сейчас по рекомендации врачей инсулин гларгин по госзаказу закупается в дозировке 300 ЕД/мл. Но в ФАС решили, что при формировании конкурсной документации целесообразно указывать возможность поставки и препарата с дозировкой 100 ЕД/мл. Об этом служба сообщила своим подразделениям в письме, которое было подписано уже бывшим руководителем Игорем Артемьевым 10 ноября этого года. В нем указывается, в частности, что у инсулина гларгина в обеих дозировках одно действующее вещество, форма выпуска и показания к применению, а закупка препарата исключительно в дозировке 300 ЕД/мл может привести к ограничению конкуренции на рынке.