Иностранные фармпроизводители против госзакупок инсулина с низкой дозировкой

Сейчас по рекомендации врачей инсулин гларгин по госзаказу закупается в дозировке 300 ЕД/мл. Но в ФАС решили, что при формировании конкурсной документации целесообразно указывать возможность поставки и препарата с дозировкой 100 ЕД/мл. Об этом служба сообщила своим подразделениям в письме, которое было подписано уже бывшим руководителем Игорем Артемьевым 10 ноября этого года. В нем указывается, в частности, что у инсулина гларгина в обеих дозировках одно действующее вещество, форма выпуска и показания к применению, а закупка препарата исключительно в дозировке 300 ЕД/мл может привести к ограничению конкуренции на рынке.