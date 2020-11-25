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Иностранные фармпроизводители против госзакупок инсулина с низкой дозировкой

Такой препарат производит российский «Герофарм»
Мария Котова Анастасия Беляева
ФАС рекомендовала к участию в госзакупках инсулин «Герофарма», но иностранные фармацевтические компании против /Антон Новодережкин / ТАСС

Иностранные фармпроизводители пытаются не допустить госзакупок инсулина с низкой дозировкой. Его производством занимается российская компания «Герофарм»

Ассоциация иностранных фармпроизводителей (AIPM) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой отозвать письмо в региональные подразделения ведомства, в котором она допускает участие в госзакупках препарата с международным непантентованным наименованием (МНН) инсулина гларгина в разных дозировках. Аналогичный документ, с которым ознакомились «Ведомости», был направлен и в Минздрав.

Сейчас по рекомендации врачей инсулин гларгин по госзаказу закупается в дозировке 300 ЕД/мл. Но в ФАС решили, что при формировании конкурсной документации целесообразно указывать возможность поставки и препарата с дозировкой 100 ЕД/мл. Об этом служба сообщила своим подразделениям в письме, которое было подписано уже бывшим руководителем Игорем Артемьевым 10 ноября этого года. В нем указывается, в частности, что у инсулина гларгина в обеих дозировках одно действующее вещество, форма выпуска и показания к применению, а закупка препарата исключительно в дозировке 300 ЕД/мл может привести к ограничению конкуренции на рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных