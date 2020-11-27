Один из крупнейших производителей игристого вина возобновил производство

Компания «Игристые вина» возобновила производство игристых вин на заводе в Санкт-Петербурге, сообщил «Ведомостям» человек, близкий к компании. Ее гендиректор Юрий Дудко это подтвердил. Работа предприятия была приостановлена 25 июня, накануне вступления в силу закона о виноградарстве и виноделии, согласно которому вина из импортных виноматериалов считаются «виноградосодержащими напитками» и должны содержать на этикетке надпись «не является вином». Компания прекратила производство, поскольку у «Игристых вин» 100% продукции производилось из импортных виноматериалов и попадание в эту категорию неминуемо привело бы к сокращению продаж, говорил Дудко.