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Один из крупнейших производителей игристого вина возобновил производство

Владелец бренда «Лев Голицынъ» нашел поставщиков российских виноматериалов
Екатерина Бурлакова
facebook.com/spbsparklingwines

Компания «Игристые вина» возобновила производство игристых вин на заводе в Санкт-Петербурге, сообщил «Ведомостям» человек, близкий к компании. Ее гендиректор Юрий Дудко это подтвердил. Работа предприятия была приостановлена 25 июня, накануне вступления в силу закона о виноградарстве и виноделии, согласно которому вина из импортных виноматериалов считаются «виноградосодержащими напитками» и должны содержать на этикетке надпись «не является вином». Компания прекратила производство, поскольку у «Игристых вин» 100% продукции производилось из импортных виноматериалов и попадание в эту категорию неминуемо привело бы к сокращению продаж, говорил Дудко.

«Игристые вина» выпускают продукцию под брендами «Лев Голицынъ», «Ленинградское» и др. Компания также производит коньяк «Бестужев», виски Forest Cat и проч. Ее основной владелец – Василий Драган.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных