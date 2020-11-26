Renault переоборудует свой завод в предприятие по утилизации автомобилей

Почти за 70 лет существования на заводе во Флен-сюр-Сене производили 20 различных моделей автомобилей. Сейчас завод выпускает электромобиль Renault Zoe и хетчбэк Nissan Micra – это одноплатформенные модели, и собираются они на одной производственной линии. В соответствии с объявленным Renault планом реструктуризации производство из Флен-сюр-Сена постепенно перенесут на завод компании в Дуэ (недалеко от Лилля), на котором запланирован выпуск электрической версии модели Megane. А во Флен-сюр-Сене будут ремонтировать подержанные автомобили (например, после лизинга), заниматься переработкой отслуживших свой срок машин и батарей, а также вести научно-исследовательскую деятельность. К 2030 г. на предприятии будут работать 3000 человек (сейчас штат составляет 2400 человек), а все операции будут нейтральными по выбросам парниковых газов.