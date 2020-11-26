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Renault переоборудует свой завод в предприятие по утилизации автомобилей

Автогигант сокращает производство в попытке снизить убытки
Илья Виноградов
Karim Ait / Adjedjou / Avenir Pictures / Reuters

Французская автокомпания Renault объявила 25 ноября о прекращении к 2024 г. производства автомобилей на своем заводе во Флен-сюр-Сене (40 км от Парижа) и переоборудовании его в центр исследований, утилизации и ремонта. Построенный в 1952 г. завод в настоящее время является крупнейшим и старейшим предприятием Renault во Франции. Он стал таковым после закрытия в конце XX в. завода в Булонь-Бийанкуре (10 км от Парижа), где Renault была основана в 1898 г. и где до сих пор расположена штаб-квартира компании.

Почти за 70 лет существования на заводе во Флен-сюр-Сене производили 20 различных моделей автомобилей. Сейчас завод выпускает электромобиль Renault Zoe и хетчбэк Nissan Micra – это одноплатформенные модели, и собираются они на одной производственной линии. В соответствии с объявленным Renault планом реструктуризации производство из Флен-сюр-Сена постепенно перенесут на завод компании в Дуэ (недалеко от Лилля), на котором запланирован выпуск электрической версии модели Megane. А во Флен-сюр-Сене будут ремонтировать подержанные автомобили (например, после лизинга), заниматься переработкой отслуживших свой срок машин и батарей, а также вести научно-исследовательскую деятельность. К 2030 г. на предприятии будут работать 3000 человек (сейчас штат составляет 2400 человек), а все операции будут нейтральными по выбросам парниковых газов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных