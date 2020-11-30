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Universal откроет тематический парк Super Nintendo World в феврале

Он будет соседствовать с «Миром Гарри Поттера» на территории комплекса в Осаке
Екатерина Максимушкина
В строительство Super Nintendo World японское подразделение Universal Parks & Resorts вложило $580 млн, сообщает Bloomberg /Nintendo / Universal

Super Nintendo World будет посвящен героям видеоигр японской компании Nintendo. До этого тематические зоны всех четырех парках Universal Parks & Resorts (в США, Сингапуре и Японии) отводились персонажам фильмов и анимации киностудии, а также студии-конкурента Warner Bros. (зона «Волшебный мир Гарри Поттера» есть в парках Орландо, Лос-Анджелеса и Осаки) и комиксов компании Marvel Comics («Остров супергероев Marvel» в Орландо).

В Super Nintendo World будут устроены американские горки в тематике Mario Kart, расположенные внутри замка Боузера, главного злодея серии игр Mario. Посетителям аттракциона выдадут очки виртуальной реальности и шлем, стилизованный под кепку главного персонажа видеоигры – Марио. Среди других развлечений – аттракцион «Приключение Йоши» (в честь еще одного популярного героя видеоигр Super Mario World), тематическое кафе и магазин атрибутики Nintendo. По информации Bloomberg, Super Nintendo World планируют расширить зоной Donkey Kong (игра Nintendo для аркадных автоматов, компьютеров и игровых приставок).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных