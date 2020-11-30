Universal откроет тематический парк Super Nintendo World в феврале

Super Nintendo World будет посвящен героям видеоигр японской компании Nintendo. До этого тематические зоны всех четырех парках Universal Parks & Resorts (в США, Сингапуре и Японии) отводились персонажам фильмов и анимации киностудии, а также студии-конкурента Warner Bros. (зона «Волшебный мир Гарри Поттера» есть в парках Орландо, Лос-Анджелеса и Осаки) и комиксов компании Marvel Comics («Остров супергероев Marvel» в Орландо).