Universal откроет тематический парк Super Nintendo World в феврале

Universal откроет тематический парк Super Nintendo World в февралеОн будет соседствовать с «Миром Гарри Поттера» на территории комплекса в Осаке
Super Nintendo World будет посвящен героям видеоигр японской компании Nintendo. До этого тематические зоны всех четырех парках Universal Parks & Resorts (в США, Сингапуре и Японии) отводились персонажам фильмов и анимации киностудии, а также студии-конкурента Warner Bros. (зона «Волшебный мир Гарри Поттера» есть в парках Орландо, Лос-Анджелеса и Осаки) и комиксов компании Marvel Comics («Остров супергероев Marvel» в Орландо).
В Super Nintendo World будут устроены американские горки в тематике Mario Kart, расположенные внутри замка Боузера, главного злодея серии игр Mario. Посетителям аттракциона выдадут очки виртуальной реальности и шлем, стилизованный под кепку главного персонажа видеоигры – Марио. Среди других развлечений – аттракцион «Приключение Йоши» (в честь еще одного популярного героя видеоигр Super Mario World), тематическое кафе и магазин атрибутики Nintendo. По информации Bloomberg, Super Nintendo World планируют расширить зоной Donkey Kong (игра Nintendo для аркадных автоматов, компьютеров и игровых приставок).