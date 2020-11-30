Petropavlovsk нашел гендиректора в Highland Gold

Совет директоров Petropavlovsk Plc, одной из крупнейших российских золотодобывающих компаний, с 1 декабря назначил нового гендиректора. Компанию возглавит Денис Александров, до 30 ноября бывший гендиректором другого крупного золотодобытчика, Highland Gold Mining. Александров также войдет в совет директоров, который таким образом расширится до пяти человек: гендиректор, три независимых директора (включая председателя) и один представитель мажоритарного акционера – группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК).