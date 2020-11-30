Petropavlovsk нашел гендиректора в Highland Gold

Petropavlovsk нашел гендиректора в Highland GoldНовый глава золотодобытчика «равноудален» от всех акционеров
Совет директоров Petropavlovsk Plc, одной из крупнейших российских золотодобывающих компаний, с 1 декабря назначил нового гендиректора. Компанию возглавит Денис Александров, до 30 ноября бывший гендиректором другого крупного золотодобытчика, Highland Gold Mining. Александров также войдет в совет директоров, который таким образом расширится до пяти человек: гендиректор, три независимых директора (включая председателя) и один представитель мажоритарного акционера – группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК).
Petropavlovsk занимается разработкой месторождений в Амурской области. По итогам первого полугодия 2020 г. компания заняла четвертое место среди российских золотодобытчиков по объемам производства – 320 600 унций (+42% к январю – июню прошлого года). Убыток компании составил $22 млн по сравнению с $4 млн прибыли в аналогичном периоде 2019 г. Показатель EBITDA (доналоговая прибыль) – $193 млн (+96%).