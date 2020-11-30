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Petropavlovsk нашел гендиректора в Highland Gold

Новый глава золотодобытчика «равноудален» от всех акционеров
Тимур Халудоров
Александров возглавлял Highland Gold с января 2016 г. /minexrussia.com

Совет директоров Petropavlovsk Plc, одной из крупнейших российских золотодобывающих компаний, с 1 декабря назначил нового гендиректора. Компанию возглавит Денис Александров, до 30 ноября бывший гендиректором другого крупного золотодобытчика, Highland Gold Mining. Александров также войдет в совет директоров, который таким образом расширится до пяти человек: гендиректор, три независимых директора (включая председателя) и один представитель мажоритарного акционера – группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК).

Petropavlovsk занимается разработкой месторождений в Амурской области. По итогам первого полугодия 2020 г. компания заняла четвертое место среди российских золотодобытчиков по объемам производства – 320 600 унций (+42% к январю – июню прошлого года). Убыток компании составил $22 млн по сравнению с $4 млн прибыли в аналогичном периоде 2019 г. Показатель EBITDA (доналоговая прибыль) – $193 млн (+96%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных