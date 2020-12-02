Израильская Teva договорилась о продаже своего единственного завода в России

Решение о строительстве завода Teva приняла в 2010 г., когда многие крупные международные игроки считали российский рынок привлекательным и стремились локализовать производство, чтобы получить преференции на госзакупках, напоминает Шуляк. Представитель администрации Ярославской области тогда говорил, что инвестиции в предприятие составят $50 млн. Но после кризиса 2014 г. российский рынок замедлил темпы роста и так и не смог их восстановить, объясняет Шуляк возможную причину продажи завода.