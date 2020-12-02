Израильская Teva договорилась о продаже своего единственного завода в России

Израильская Teva договорилась о продаже своего единственного завода в РоссииПокупателем выступит «Р-Фарм» Алексея Репика
Израильский производитель лекарств Teva договорился о продаже своего единственного предприятия в России компании «Р-Фарм» Алексея Репика. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Teva и подтвердил представитель «Р-фарм».
Речь идет о заводе площадью 13 000 кв.м, расположенном в Ярославской области, мощности которого позволяют производить до 2 млрд таблеток в год. В этом регионе у «Р-фарм» есть производственный комплекс, который занимает территорию площадью 19 га. Стороны не раскрыли сумму сделки, а также сроки ее закрытия. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что сумма не превышает $15 млн.
Teva специализируется на выпуске дженериков. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2019 г. выручка российского подразделения компании — ООО «Тева» — составила 27,8 млрд руб., чистая прибыль — 2,9 млрд руб.
«Р-Фарм» выпускает онкологические, гематологические, противовирусные и другие препараты, субстанции и медизделия на пяти предприятиях в России и одном в Германии. Выручка компании в прошлом году превысила 57 млрд руб., чистая прибыль — 12 млрд руб.
По словам представителя Teva, продажа завода осуществляется в рамках глобальной стратегии компании по оптимизации производственных мощностей. Он уточнил, что по условиям сделки «Р-Фарм» в течение пяти лет будет выпускать препараты Teva.
Решение о строительстве завода Teva приняла в 2010 г., когда многие крупные международные игроки считали российский рынок привлекательным и стремились локализовать производство, чтобы получить преференции на госзакупках, напоминает Шуляк. Представитель администрации Ярославской области тогда говорил, что инвестиции в предприятие составят $50 млн. Но после кризиса 2014 г. российский рынок замедлил темпы роста и так и не смог их восстановить, объясняет Шуляк возможную причину продажи завода.