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Израильская Teva договорилась о продаже своего единственного завода в России

Покупателем выступит «Р-Фарм» Алексея Репика
Мария Котова
Евгений Разумный / Ведомости

Израильский производитель лекарств Teva договорился о продаже своего единственного предприятия в России компании «Р-Фарм» Алексея Репика. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Teva и подтвердил представитель «Р-фарм».

Речь идет о заводе площадью 13 000 кв.м, расположенном в Ярославской области, мощности которого позволяют производить до 2 млрд таблеток в год. В этом регионе у «Р-фарм» есть производственный комплекс, который занимает территорию площадью 19 га. Стороны не раскрыли сумму сделки, а также сроки ее закрытия. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что сумма не превышает $15 млн.

Teva специализируется на выпуске дженериков. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2019 г. выручка российского подразделения компании — ООО «Тева» — составила 27,8 млрд руб., чистая прибыль — 2,9 млрд руб.

«Р-Фарм» выпускает онкологические, гематологические, противовирусные и другие препараты, субстанции и медизделия на пяти предприятиях в России и одном в Германии. Выручка компании в прошлом году превысила 57 млрд руб., чистая прибыль — 12 млрд руб.

По словам представителя Teva, продажа завода осуществляется в рамках глобальной стратегии компании по оптимизации производственных мощностей. Он уточнил, что по условиям сделки «Р-Фарм» в течение пяти лет будет выпускать препараты Teva.

Решение о строительстве завода Teva приняла в 2010 г., когда многие крупные международные игроки считали российский рынок привлекательным и стремились локализовать производство, чтобы получить преференции на госзакупках, напоминает Шуляк. Представитель администрации Ярославской области тогда говорил, что инвестиции в предприятие составят $50 млн. Но после кризиса 2014 г. российский рынок замедлил темпы роста и так и не смог их восстановить, объясняет Шуляк возможную причину продажи завода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных