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«Р-фарм» станет владельцем российского завода Teva

Это позволит компании возобновить производство препаратов для лечения ВИЧ
Мария Котова
Ежегодно «Р-фарм» Алексея Репика поставляет антиретровирусные лекарства в рамках госзакупок на сумму более 10 млрд руб. /Олег Яковлев / РБК / ТАСС

О том, что «Р-фарм» Алексея Репика приобретает российский завод Teva, стороны объявили 2 декабря. Из совместного сообщения компаний следует, что речь идет о предприятии в Ярославской области площадью 13 000 кв. м на участке в 19 га. Его мощность составляет 2 млрд таблеток в год. Как пояснил «Ведомостям» представитель «Р-фарма», сделка будет закрыта после согласования Федеральной антимонопольной службы. Соответствующее заявление уже направлено в ведомство, уточнил он. Сумму сделки стороны не раскрывают. По оценке гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, она не превысила $15 млн. Репик заявил «Ведомостям», что эта сумма «близка к истине».

По словам гендиректора «Р-фарма» Василия Игнатьева, сделка согласуется с планами компании по увеличению количества выпускаемых упаковок. При этом, по словам Репика, покупка завода позволит «Р-фарму» возобновить производство антиретровирусных и других препаратов. Их выпуск был приостановлен из-за того, что «Р-фарм» задействовал все имеющиеся мощности под производство препаратов для лечения COVID-19, в том числе коронавира (МНН фавипиравир). Предварительно были сделаны необходимые запасы, для того что организовать бесперебойное обеспечение пациентов лекарствами, уточнил Репик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных