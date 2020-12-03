«Р-фарм» станет владельцем российского завода Teva

О том, что «Р-фарм» Алексея Репика приобретает российский завод Teva, стороны объявили 2 декабря. Из совместного сообщения компаний следует, что речь идет о предприятии в Ярославской области площадью 13 000 кв. м на участке в 19 га. Его мощность составляет 2 млрд таблеток в год. Как пояснил «Ведомостям» представитель «Р-фарма», сделка будет закрыта после согласования Федеральной антимонопольной службы. Соответствующее заявление уже направлено в ведомство, уточнил он. Сумму сделки стороны не раскрывают. По оценке гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, она не превысила $15 млн. Репик заявил «Ведомостям», что эта сумма «близка к истине».