Startup Lab запускает проект по инвестициям в стартапы на уровне замысла

Startup Lab запускает проект по инвестициям в стартапы на уровне замыслаПодобная модель эффективна при инвестициях в сотни идей, отмечают участники рынка
Startup Lab является дочерней структурой фонда «ТилТех» (один из его совладельцев – основатель сети «Вкусвилл» Андрей Кривенко), работающего с 2016 г. и известного участием в таких проектах, как «Самокат», онлайн-сервис по рекрутингу Friend Work, Get Faster и др.
«Startup Lab будет распределять инвестиции на трех этапах совместной работы со стартапом», – отмечает представитель фонда. На первом, ознакомительном этапе – 2–3 месяца – фонд обеспечит компанию трекерской и менторской поддержкой, связями, экосистемой и юридическими консультациями.
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