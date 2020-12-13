Startup Lab запускает проект по инвестициям в стартапы на уровне замысла

Startup Lab является дочерней структурой фонда «ТилТех» (один из его совладельцев – основатель сети «Вкусвилл» Андрей Кривенко), работающего с 2016 г. и известного участием в таких проектах, как «Самокат», онлайн-сервис по рекрутингу Friend Work, Get Faster и др.