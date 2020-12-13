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Правительство России хочет ввести пошлину на экспорт пшеницы

Это позволит снизить стоимость на нее на внутреннем рынке
Екатерина Бурлакова
На прошлой неделе на рост стоимости продуктов питания обратил внимание Владимир Путин. Решение проблемы было найдено быстро /Максим Стулов / Ведомости

Минсельхоз и Минэкономразвития подготовили предложения о регулировании экспорта зерновых культур, сообщили «Ведомостям» два человека, участвовавших в обсуждении этого вопроса, а также федеральный чиновник. По их информации, в период с 15 февраля 2021 г. по 30 июня 2021 г. будет действовать квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы: она составит, как ранее и предлагал Минсельхоз, 17,5 млн т на указанный период. Квоту планируется распределить между экспортерами по историческому принципу.

Но в пределах этой квоты и в те же сроки для пшеницы будет действовать пошлина в размере 25 евро за 1 т. Для трех других культур она будет нулевой. Если экспортер захочет превысить квоту, то тогда поставки всех четырех культур будут облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за 1 т. Такую же схему введения пошлины со ссылкой на источник описал «Интерфакс» в сообщении от 12 декабря. Представители правительства и Минэкономразвития на вопросы «Ведомостей» не ответили. Представитель Минсельхоза отметил лишь, что ведомство прорабатывает решения, которые могли бы оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на базовые продукты. Они будут представлены премьеру Михаилу Мишустину 14 декабря.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин обратил внимание на рост стоимости продуктов питания, приведя в пример сахар, подсолнечное масло, муку, макароны и хлеб. 10 декабря по этой же причине раскритиковал своих подчиненных и Мишустин. Он напомнил, что отслеживать цены, в частности, должны Минсельхоз, Минпромторг, а также Федеральная антимонопольная служба. Если президент указывает правительству на ситуацию с ростом цен на продукты, значит, работа ответственных за это структур и их руководителей «дает сбой, который необходимо устранить», заявлял Мишустин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных