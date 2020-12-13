Правительство России хочет ввести пошлину на экспорт пшеницы

Но в пределах этой квоты и в те же сроки для пшеницы будет действовать пошлина в размере 25 евро за 1 т. Для трех других культур она будет нулевой. Если экспортер захочет превысить квоту, то тогда поставки всех четырех культур будут облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за 1 т. Такую же схему введения пошлины со ссылкой на источник описал «Интерфакс» в сообщении от 12 декабря. Представители правительства и Минэкономразвития на вопросы «Ведомостей» не ответили. Представитель Минсельхоза отметил лишь, что ведомство прорабатывает решения, которые могли бы оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на базовые продукты. Они будут представлены премьеру Михаилу Мишустину 14 декабря.