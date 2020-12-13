Правительство России хочет ввести пошлину на экспорт пшеницы

Правительство России хочет ввести пошлину на экспорт пшеницыЭто позволит снизить стоимость на нее на внутреннем рынке
Минсельхоз и Минэкономразвития подготовили предложения о регулировании экспорта зерновых культур, сообщили «Ведомостям» два человека, участвовавших в обсуждении этого вопроса, а также федеральный чиновник. По их информации, в период с 15 февраля 2021 г. по 30 июня 2021 г. будет действовать квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы: она составит, как ранее и предлагал Минсельхоз, 17,5 млн т на указанный период. Квоту планируется распределить между экспортерами по историческому принципу.
Но в пределах этой квоты и в те же сроки для пшеницы будет действовать пошлина в размере 25 евро за 1 т. Для трех других культур она будет нулевой. Если экспортер захочет превысить квоту, то тогда поставки всех четырех культур будут облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за 1 т. Такую же схему введения пошлины со ссылкой на источник описал «Интерфакс» в сообщении от 12 декабря. Представители правительства и Минэкономразвития на вопросы «Ведомостей» не ответили. Представитель Минсельхоза отметил лишь, что ведомство прорабатывает решения, которые могли бы оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на базовые продукты. Они будут представлены премьеру Михаилу Мишустину 14 декабря.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин обратил внимание на рост стоимости продуктов питания, приведя в пример сахар, подсолнечное масло, муку, макароны и хлеб. 10 декабря по этой же причине раскритиковал своих подчиненных и Мишустин. Он напомнил, что отслеживать цены, в частности, должны Минсельхоз, Минпромторг, а также Федеральная антимонопольная служба. Если президент указывает правительству на ситуацию с ростом цен на продукты, значит, работа ответственных за это структур и их руководителей «дает сбой, который необходимо устранить», заявлял Мишустин.