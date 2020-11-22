Свиноводы и кондитеры предлагают ввести экспортную пошлину на зерно

Крупнейшие ассоциации производителей продуктов питания обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть введение пошлины на экспорт зерновых. Это, по их мнению, должно помочь снизить цены на сырье. Среди подписавших обращение Национальная мясная ассоциация (в нее входят «Мираторг», «Черкизово» и т. д.), «Асконд» («Объединенные кондитеры», Mondelez и др.), ассоциация «Русская мука» (ЛКХП им. Кирова, «Стойленская нива», ГК «Грейн холдинг» и проч.), Национальный союз свиноводов («Черкизово», «Русагро» и т. д.) и др. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его отправку подтвердили представители самих ассоциаций, а представитель профильного вице-премьера Виктории Абрамченко подтвердила его получение. Ранее о подготовке письма, касающегося экспортной пошлины, сообщал «Интерфакс».