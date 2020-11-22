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Свиноводы и кондитеры предлагают ввести экспортную пошлину на зерно

Предложенная Минсельхозом квота не позволит снизить цены на него, считают они
Екатерина Бурлакова
Удорожание зерна привело к росту себестоимости производства у животноводов, кондитеров, хлебопеков и т. д. /Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейшие ассоциации производителей продуктов питания обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть введение пошлины на экспорт зерновых. Это, по их мнению, должно помочь снизить цены на сырье. Среди подписавших обращение Национальная мясная ассоциация (в нее входят «Мираторг», «Черкизово» и т. д.), «Асконд» («Объединенные кондитеры», Mondelez и др.), ассоциация «Русская мука» (ЛКХП им. Кирова, «Стойленская нива», ГК «Грейн холдинг» и проч.), Национальный союз свиноводов («Черкизово», «Русагро» и т. д.) и др. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его отправку подтвердили представители самих ассоциаций, а представитель профильного вице-премьера Виктории Абрамченко подтвердила его получение. Ранее о подготовке письма, касающегося экспортной пошлины, сообщал «Интерфакс».

Удорожание зерна привело к росту себестоимости производства у животноводов, кондитеров, хлебопеков и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных