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«Аэрофлот» обвинил учебный тренажер в катастрофе SuperJet в «Шереметьево»

Его настройки отличаются от реальных условий, утверждает компания
Анастасия Львова
«Аэрофлот» давно ведет спор с производителем SSJ о причинах трагедии, защищая свои интересы и свою программу подготовки пилотов /СК / ТАСС

Поведение тренажера для пилотов Sukhoi SuperJet 100 в режиме direct mode (ручной режим, т. е. без помощи автоматики) кардинально отличается от пилотирования самолета в реальных условиях. Поэтому для экипажа рейса SU1492 Москва – Мурманск условия аварийной посадки в «Шереметьево» оказались неожиданными. Об этом представитель «Аэрофлота» заявил на совещании в Ространснадзоре, посвященном проблемам эксплуатации SSJ100 (оно прошло в ноябре). Ространснадзор по итогам совещания рекомендовал провести дополнительные демонстрационные полеты на самолете и тренажере «Аэрофлота» совместно с летчиками-испытателями профильного института – ГосНИИ гражданской авиации. Копия протокола совещания есть в распоряжении «Ведомостей», ее подлинность подтвердил один из участников.

Утром 5 мая 2019 г. SSJ100 вылетел из Москвы в Мурманск, но из-за попадания в него молнии вернулся в «Шереметьево», совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стал 41 человек. В апреле 2020 г. Следственный комитет завершил расследование происшествия. Командиру судна Денису Евдокимову предъявили обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Дело находится на слушании в Химкинском суде Московской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных