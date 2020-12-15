«Аэрофлот» обвинил учебный тренажер в катастрофе SuperJet в «Шереметьево»Его настройки отличаются от реальных условий, утверждает компания
Поведение тренажера для пилотов Sukhoi SuperJet 100 в режиме direct mode (ручной режим, т. е. без помощи автоматики) кардинально отличается от пилотирования самолета в реальных условиях. Поэтому для экипажа рейса SU1492 Москва – Мурманск условия аварийной посадки в «Шереметьево» оказались неожиданными. Об этом представитель «Аэрофлота» заявил на совещании в Ространснадзоре, посвященном проблемам эксплуатации SSJ100 (оно прошло в ноябре). Ространснадзор по итогам совещания рекомендовал провести дополнительные демонстрационные полеты на самолете и тренажере «Аэрофлота» совместно с летчиками-испытателями профильного института – ГосНИИ гражданской авиации. Копия протокола совещания есть в распоряжении «Ведомостей», ее подлинность подтвердил один из участников.
Утром 5 мая 2019 г. SSJ100 вылетел из Москвы в Мурманск, но из-за попадания в него молнии вернулся в «Шереметьево», совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стал 41 человек. В апреле 2020 г. Следственный комитет завершил расследование происшествия. Командиру судна Денису Евдокимову предъявили обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Дело находится на слушании в Химкинском суде Московской области.