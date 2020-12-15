«Аэрофлот» обвинил учебный тренажер в катастрофе SuperJet в «Шереметьево»

Поведение тренажера для пилотов Sukhoi SuperJet 100 в режиме direct mode (ручной режим, т. е. без помощи автоматики) кардинально отличается от пилотирования самолета в реальных условиях. Поэтому для экипажа рейса SU1492 Москва – Мурманск условия аварийной посадки в «Шереметьево» оказались неожиданными. Об этом представитель «Аэрофлота» заявил на совещании в Ространснадзоре, посвященном проблемам эксплуатации SSJ100 (оно прошло в ноябре). Ространснадзор по итогам совещания рекомендовал провести дополнительные демонстрационные полеты на самолете и тренажере «Аэрофлота» совместно с летчиками-испытателями профильного института – ГосНИИ гражданской авиации. Копия протокола совещания есть в распоряжении «Ведомостей», ее подлинность подтвердил один из участников.