Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ100 впервые изложил свою версию трагедии

5 мая 2019 г. SSJ100 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, сразу после вылета совершил аварийную посадку в «Шереметьево». Во время посадки лайнер получил повреждения и загорелся, в катастрофе погиб 41 человек и 10 пострадали. Следствие полагает, что причиной катастрофы стали ошибки пилота, сообщал в январе заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ». Он заявил, что «противоправные действия» Евдокимова привели к разрушающей перегрузке, не предусмотренной ни SSJ, ни другими лайнерами.