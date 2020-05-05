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Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ100 впервые изложил свою версию трагедии

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Разряд молнии, попавший в самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в аэропорту «Шереметьево» в мае 2019 г., отключил электрическую систему дистанционного управления, а механической связи органов управления на Superjet нет, заявил «Ленте.ру» командир судна Денис Евдокимов. Он отметил, что ни следствие, ни Международный авиационный комитет (МАК) не заинтересовались этим фактом. Это может быть связано с исключением риска для репутации производителя Superjet, предполагает Евдокимов.

Разряд атмосферного электричества привел к отключению автопилота и переводу управления в ручной режим, сообщал ранее МАК наиболее вероятную версию происшедшего. Лететь до Мурманска в ручном режиме было невозможно, объяснил Евдокимов «Ленте.ру». Режим предназначен только для полетов на малых высотах с увеличенным расходом топлива, нужного запаса для этого у лайнера не было.

5 мая 2019 г. SSJ100 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, сразу после вылета совершил аварийную посадку в «Шереметьево». Во время посадки лайнер получил повреждения и загорелся, в катастрофе погиб 41 человек и 10 пострадали. Следствие полагает, что причиной катастрофы стали ошибки пилота, сообщал в январе заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ». Он заявил, что «противоправные действия» Евдокимова привели к разрушающей перегрузке, не предусмотренной ни SSJ, ни другими лайнерами.

Ранее по теме: СКР: ошибки командира SSJ100 привели к разрушительной перегрузке самолета

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных