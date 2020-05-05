Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ100 впервые изложил свою версию трагедии
Разряд молнии, попавший в самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в аэропорту «Шереметьево» в мае 2019 г., отключил электрическую систему дистанционного управления, а механической связи органов управления на Superjet нет, заявил «Ленте.ру» командир судна Денис Евдокимов. Он отметил, что ни следствие, ни Международный авиационный комитет (МАК) не заинтересовались этим фактом. Это может быть связано с исключением риска для репутации производителя Superjet, предполагает Евдокимов.
Разряд атмосферного электричества привел к отключению автопилота и переводу управления в ручной режим, сообщал ранее МАК наиболее вероятную версию происшедшего. Лететь до Мурманска в ручном режиме было невозможно, объяснил Евдокимов «Ленте.ру». Режим предназначен только для полетов на малых высотах с увеличенным расходом топлива, нужного запаса для этого у лайнера не было.
5 мая 2019 г. SSJ100 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, сразу после вылета совершил аварийную посадку в «Шереметьево». Во время посадки лайнер получил повреждения и загорелся, в катастрофе погиб 41 человек и 10 пострадали. Следствие полагает, что причиной катастрофы стали ошибки пилота, сообщал в январе заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ». Он заявил, что «противоправные действия» Евдокимова привели к разрушающей перегрузке, не предусмотренной ни SSJ, ни другими лайнерами.