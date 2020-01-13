СКР: ошибки командира SSJ 100 привели к разрушительной перегрузке самолета

По словам собеседника газеты, причиной катастрофы стали «противоправные действия командира воздушного судна Дениса Евдокимова». Следствие полагает, что он «создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна». «Самолет здесь точно не при чем, поскольку подобные посадки в принципе не предусмотрены не только для SSJ, но и, например, для Boeing и Airbus, и других лайнеров», — сказал Краснов.