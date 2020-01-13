СКР: ошибки командира SSJ 100 привели к разрушительной перегрузке самолета
Причиной катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в аэропорту «Шереметьево» в мае 2019 г. стали ошибки пилота, который создал разрушающую перегрузку при посадке. Об этом сообщил в интервью газете «Коммерсантъ» заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.
По словам собеседника газеты, причиной катастрофы стали «противоправные действия командира воздушного судна Дениса Евдокимова». Следствие полагает, что он «создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна». «Самолет здесь точно не при чем, поскольку подобные посадки в принципе не предусмотрены не только для SSJ, но и, например, для Boeing и Airbus, и других лайнеров», — сказал Краснов.
Превышение скорости и вертикальная перегрузка, по версии следствия, привели к тому, что самолет трижды подскочил при посадке. Опоры шасси подломились от ударов о полосу, далее произошел разлив и воспламенение топлива.
По словам Краснова, Евдокимов с адвокатом сейчас знакомятся с материалами дела, ему предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупный ущерб.
SSJ 100 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 г. сразу после вылета совершил аварийную посадку в «Шереметьево». Он трижды ударился о полосу и загорелся, погиб 41 человек и еще 10 пострадали. Всего на борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Собственнику воздушного судна — АО «ВЭБ-лизинг» — причинен ущерб в размере 1,5 млрд руб. в связи с его утратой.