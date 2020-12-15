Китайцам разрешили купить 40%-ную долю в Амурском ГХК

Российская правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила создание совместного предприятия (СП) между «Сибуром» и китайской China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), сообщила 15 декабря пресс-служба правительства РФ. СП будет создано на основе Амурского газохимического комплекса (АГХК), в котором китайцы выкупят 40%-ную долю. Проект станет одним из крупнейших как в отечественной, так и мировой нефтегазохимии, отметили в кабинете министров.