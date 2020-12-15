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Китайцам разрешили купить 40%-ную долю в Амурском ГХК

Инвестиции могут оказаться рискованными из-за слабой рыночной конъюнктуры
Матвей Катков
Запуск Амурского ГХК запланирован на 2025 г. /«Амурский ГХК»

Российская правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила создание совместного предприятия (СП) между «Сибуром» и китайской China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), сообщила 15 декабря пресс-служба правительства РФ. СП будет создано на основе Амурского газохимического комплекса (АГХК), в котором китайцы выкупят 40%-ную долю. Проект станет одним из крупнейших как в отечественной, так и мировой нефтегазохимии, отметили в кабинете министров.

Основные условия создания СП на базе АГХК «Сибур» и Sinopec согласовали еще в июне прошлого года. Предполагается, что завод будет поставлять продукцию преимущественно в Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных