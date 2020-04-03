«Сибур» переходит на антикризисный режим работы
Крупнейший в России нефтехимический холдинг «Сибур» подготовил пакет антикризисных мер. Он должен помочь компании пройти период экономического спада, вызванного эпидемией коронавируса и усугубившегося беспрецедентным падением цен на нефть. Основные задачи, сформулированные топ-менеджментом компании: обеспечение безопасности сотрудников, поддержание стабильности производства и «оптимизация затрат, включая радикальные и быстрые действия». Это говорится в материалах компании, которые изучили «Ведомости».
Сократить затраты
Речь идет как о сокращении инвестпрограммы (запланирована в размере до 126 млрд руб. в 2020 г.), так и о снижении операционных расходов, следует из материалов. В том числе в ближайшие дни – это решение уже принято – на 4-дневную рабочую неделю перейдут все сотрудники головного офиса компании в Москве и административный персонал предприятий. Кроме того, компания не исключает временных остановок производства на отдельных площадках, в случае если те уйдут в операционные убытки, – нетбэк перестанет компенсировать себестоимость производства.
Представитель «Сибура» подлинность материалов подтвердил. «Мы стараемся обеспечить гибкость нашего бизнеса на перспективу, поэтому реагируем не просто оперативно, но даже с опережением, чтобы избежать радикальных мер в будущем, – говорится в его ответе «Ведомостям». – Переход на 4-дневную рабочую неделю – как раз пример такого решения». На производственный персонал, составляющий большую часть штата компании, данные инициативы не распространяются. Кроме того, это лишь часть комплекса мер по адаптации бизнеса к новым условиям и оптимизации затрат. Параллельно сокращаются расходы на услуги сторонних организаций, пересматриваются сроки реализации инвестпроектов, перераспределяется сырьевая корзина по отдельным производствам. В комплексе эти меры могут компенсировать компании около трети возможных потерь в период кризиса, резюмирует представитель «Сибура».
В 2019 г. выручка «Сибура» снизилась на 6,6% до 531,3 млрд руб., EBITDA – на 15,4% до 170 млрд руб. Но уже с начала 2020 г. вслед за ценами на нефть обрушились котировки на сжиженные углеводородные газы (СУГ) и нафту, продажа которых до сих пор генерировала «Сибуру» 59% EBITDA. Оценки того, насколько сильным может оказаться негативное влияние кризиса на финансовые показатели «Сибура» в 2020 г., в материалах компании не приводятся.
По предварительным оценкам, при текущих ценах на нефть EBITDA «Сибура» в долларовом выражении может снизиться в 2020 г. на 20-25% по сравнению с 2019 г., говорит аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк. Это гораздо менее значительное падение, чем ожидается у нефтегазовых компаний, указывает она: «Но в этом прогнозе не учитывается возможное сокращение объемов продаж».
В целом, «Сибур» менее чувствителен к провалам цен на нефть благодаря диверсифицированной структуре выручки, считает Дышлюк. Это объясняется тем, что котировки продуктов нефтехимии сейчас более устойчивы, чем цены на нефтепродукты. «Кроме того, «Сибур» успел закончить строительство нового нефтехимического комплекса мирового класса — «Запсибнефтехима», — говорит Дышлюк. — Это высокорентабельное современное производство, которое должно поддержать финансовые показатели «Сибура» в этом году и частично компенсировать негативный эффект от снижения цен на сырьевые товары».
Быстрая загрузка мощностей
В новых условиях одна из целей «Сибура» – максимально быстрый вывод на полную мощность недавно построенного в Тобольске «Запсибнефтехима», говорится в материалах. «Наиболее эффективными являются полимерные производства – благодаря интегрированной бизнес-модели и доступности сырья, а также более низким затратам на логистику по сравнению, к примеру, с углеводородным бизнесом», – объясняет близкий к компании человек.
Гигантский нефтехимический комплекс способен производить из СУГ около 2 млн т полиэтилена и полипропилена в год. Цена на них в кризис упала гораздо меньше, чем на СУГ, а спрос на самом емком рынке – в Китае – уже начал восстанавливаться после эпидемии. В феврале «Сибур» уже сообщал, что загрузка «Запсибнефтехима» опережает изначальные планы.
«На азиатском направлении […] спрос остается стабильным, что позволяет нам перенаправить туда основные объемы химической продукции, – говорит представитель «Сибура». – Не так давно мы наблюдали скопление грузов в портах КНР, сейчас ситуация изменилась, отгрузки ведутся, спрос на полимеры растет». На внутрироссийском рынке спрос на эту продукцию остается устойчивым, а со стороны производителей медицинских товаров – масок, халатов и оборудования – даже увеличился. «На таких важных для борьбы с эпидемией направлениях компания сохраняет отпускные цены на минимальных уровнях», – говорит представитель.
Внутренняя вахта
Для обеспечения безопасности сотрудников часть персонала «Запсибнефтехима» переводится на режим внутренней вахты. «Сотрудники, включая начальников производств, которые протестированы и точно здоровы, будут с их согласия изолированы от внешней среды. Именно на их плечи ляжет основная нагрузка по сохранению стабильной работы производства, – говорится в ответе «Сибура». – Для размещения вахтовиков подготовлены жилые помещения в вахтовом городке. […] Далее мы планируем применить данную практику и на ряде других производств».
Насколько может быть сокращена инвестпрограмма «Сибура», представитель компании не говорит. «Мы четко исполняем все свои обязательства, но при этом ведем переговоры с партнерами о возможности переноса сроков платежей в рамках действующих контрактов», – сообщил он.
Проекты, которые находятся в высокой стадии готовности, останавливать смысла нет – они будут завершены в срок, говорит представитель. Новые, вероятно, пока будут отложены. Не касается это пока только планов по строительству Амурского газохимического комбината. В материалах говорится, что «Сибур» пока ориентируется на ранее заявленные сроки строительства комплекса и его запуск в 2024 г., хотя и договаривается с подрядчиками о возможности перераспределить свои расходы по проекту на более поздние этапы строительства. «Окончательное инвестиционное решение по Амурскому ГХК сдвигается на более поздний срок ввиду отсутствия законодательного решения по обратному акцизу на СУГ, – подтверждает представитель «Сибура». – При этом проект остается главным в инвестиционном фокусе компании».