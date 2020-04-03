«Сибур» переходит на антикризисный режим работы

Проекты, которые находятся в высокой стадии готовности, останавливать смысла нет – они будут завершены в срок, говорит представитель. Новые, вероятно, пока будут отложены. Не касается это пока только планов по строительству Амурского газохимического комбината. В материалах говорится, что «Сибур» пока ориентируется на ранее заявленные сроки строительства комплекса и его запуск в 2024 г., хотя и договаривается с подрядчиками о возможности перераспределить свои расходы по проекту на более поздние этапы строительства. «Окончательное инвестиционное решение по Амурскому ГХК сдвигается на более поздний срок ввиду отсутствия законодательного решения по обратному акцизу на СУГ, – подтверждает представитель «Сибура». – При этом проект остается главным в инвестиционном фокусе компании».