Как крупнейшие компании пытаются перейти на удаленную работу
Крупные компании начали переводить сотрудников на удаленную работу с прошлой недели. 13 марта компания «Яндекс» порекомендовала всем офисным сотрудникам, кто может трудиться дистанционно, перейти на работу из дома, а в офис приходить только при крайней необходимости. А с 16 марта, когда Сергей Собянин ввел дополнительные ограничения для защиты от распространения коронавируса, заявления посыпались одно за другим. В понедельник о переводе сотрудников на удаленную работу объявили «Почта России», Rusal, Mail.ru Group, En+ Group и др. А Российская ассоциация производителей удобрений заявила о создании объединенного отраслевого штаба, который займется профилактикой распространения вирусных заболеваний среди сотрудников. В компаниях – членах ассоциации насчитывается в общей сложности 110 000 сотрудников.
Однако, несмотря на заявления крупнейших предприятий, доля переведенных на удаленную работу сотрудников в целом по-прежнему низка, показал опрос 12 676 работающих россиян – пользователей интернета, проведенный компанией Online Market Intelligence (OMI) по просьбе «Ведомостей». По состоянию на 16 марта удалили сотрудников из офиса лишь 11,9% компаний: 6,1% отправили людей с признаками простуды на больничный, 2,5% – на карантин, а 3,3% перевели сотрудников на удаленную работу.
Перечисленные меры применялись избирательно: к сотрудникам с признаками заболевания, к вернувшимся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, к конкретному подразделению или только к уязвимым категориям (сотрудникам старшего возраста, беременным, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и т. п.). По состоянию на 16 марта 61,5% работодателей ничего не предпринимали для защиты сотрудников от заражения коронавирусом. А чаще всего компании проводят медосмотры и замеры температуры у сотрудников (21,8% респондентов). В опросе принимали участие в основном работники малых и средних компаний, лишь четверть трудятся в компаниях со штатом более 500 человек. 25% респондентов OMI живут в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках, большая часть (46%) – в городах с численностью населения менее 100 000 человек.
«Ведомости» опросили несколько десятков крупных компаний, чтобы выяснить, какую часть трудового коллектива те переведут на удаленную работу и каких специальностей и должностей это коснется.