Как крупнейшие компании пытаются перейти на удаленную работу

Перечисленные меры применялись избирательно: к сотрудникам с признаками заболевания, к вернувшимся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, к конкретному подразделению или только к уязвимым категориям (сотрудникам старшего возраста, беременным, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и т. п.). По состоянию на 16 марта 61,5% работодателей ничего не предпринимали для защиты сотрудников от заражения коронавирусом. А чаще всего компании проводят медосмотры и замеры температуры у сотрудников (21,8% респондентов). В опросе принимали участие в основном работники малых и средних компаний, лишь четверть трудятся в компаниях со штатом более 500 человек. 25% респондентов OMI живут в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках, большая часть (46%) – в городах с численностью населения менее 100 000 человек.